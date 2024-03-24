Родственникам пострадавших в "Крокус Сити Холле" предоставят бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта Курумоч

В самарском аэропорту Курумоч родным и близким пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" предоставят бесплатное обслуживание, сообщает пресс-служба УК "Аэропорты Регионов".

"УК "Аэропорты Регионов" выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле". В связи с трагедией компания предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах своих аэропортов родственникам и близким жертв этих трагических событиях, - говорится в сообщении.

Уточняется, что бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву из аэропортов Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Оренбурга, Тобольска, Нового Уренгоя, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского

Предварительное бронирование обслуживания не требуется, пассажирам достаточно обратиться на стойку информации в соответствующем аэропорту вылета.