Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли пробиться в четвертый круг турнира в Майами

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли пробиться в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщает championat.com.
В своем матче третьего круга Касаткина в двух сетах проиграла 24-й ракетке мира из Румынии Соране Кырсте. Встреча завершилась со счетом 5:7, 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Дарья Касаткина выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из трех и допустила три двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти — две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.
Анастасия Павлюченкова играла с соотечественницей Екатериной Александровой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Александровой.
Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Екатерина Александрова реализовала три брейк-пойнта (100%) и допустила пять двойных ошибок. На счету Анастасии Павлюченковой — два реализованных брейк-пойнта из восьми и две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок по ходу встречи выполнила по девять эйсов.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!