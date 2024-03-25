Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли пробиться в четвертый круг турнира в Майами

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли пробиться в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщает championat.com.

В своем матче третьего круга Касаткина в двух сетах проиграла 24-й ракетке мира из Румынии Соране Кырсте. Встреча завершилась со счетом 5:7, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Дарья Касаткина выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из трех и допустила три двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти — две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

Анастасия Павлюченкова играла с соотечественницей Екатериной Александровой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Александровой.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Екатерина Александрова реализовала три брейк-пойнта (100%) и допустила пять двойных ошибок. На счету Анастасии Павлюченковой — два реализованных брейк-пойнта из восьми и две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок по ходу встречи выполнила по девять эйсов.