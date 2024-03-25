Стартует Всероссийская акция "Семейные традиции"

С 29 марта по 14 апреля 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Семейные традиции", приуроченная к Году семьи и направленная на популяризацию традиций народов России.

2024 г. Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи, в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

С 29 марта по 14 апреля всем школьникам нашей страны, в семьях которых поддерживается передача из поколения в поколение традиционной культуры своего региона будет предложено записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинаций на выбор: "Традиционное пение", "Традиционный танец", "Игра на традиционных музыкальных инструментах", "Традиционная кухня", "Традиционные ремесла" и опубликовать в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, расширить их знания о мире прекрасного, научить гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.