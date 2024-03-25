Стартует Всероссийская акция "Семейные традиции"

С 29 марта по 14 апреля 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Семейные традиции", приуроченная к Году семьи и направленная на популяризацию традиций народов России.
2024 г. Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи, в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
С 29 марта по 14 апреля всем школьникам нашей страны, в семьях которых поддерживается передача из поколения в поколение традиционной культуры своего региона будет предложено записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинаций на выбор: "Традиционное пение", "Традиционный танец", "Игра на традиционных музыкальных инструментах", "Традиционная кухня", "Традиционные ремесла" и опубликовать в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".
По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, расширить их знания о мире прекрасного, научить гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.
Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.