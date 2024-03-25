В Самарской области изменится расписание электричек в апреле

С 8 по 12 апреля в связи с проведением ремонтных работ Куйбышевская железная дорога вносит изменения в расписание движения пригородных поездов в Самарской области.
8 - 11 апреля:
1. Поезд № 7103 Самара (отпр: 16:00)–Сызрань-1(приб: 17:53) ОТМЕНЯЕТСЯ
2. Поезд № 7562 Сызрань-1 (отпр: 17:59) — Мирная (приб: 20:58) на участке Сызрань-1 — Чапаевск проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр: 17:39) –Чапаевск (19:16-19:37) — Мирная (приб: 20:58)
9 - 12 апреля:
1. Поезд № 7104 Сызрань-1(отпр. 8:44)–Самара (приб. 10:44) ОТМЕНЯЕТСЯ
2. Поезд № 6561 Мирная (отпр. 11:32) Безенчук (приб. 13:10) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 11:32) — Чапаевск (приб. 12:49) на участке Чапаевск — Безенчук отменяется
3. Поезд № 7553 Самара (отпр. 6:34) — Сызрань-1 (приб. 9:02) на участке Чапаевск-Сызрань-1 проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 6:34) — Чапаевск (7:25-7:50) — Сызрань-1 (приб. 9:26)
8 - 11 апреля:
1. Поезд № 7558 Сызрань-1 (отпр. 15:07) — Мирная (приб. 18:00) устанавливается сообщением Чапаевск (отпр. 16:44) — Мирная (приб. 18:00) на участке Сызрань-1 — Чапаевск ОТМЕНЯЕТСЯ
2. Поезд № 7557 Мирная (отпр. 08:57) — Сызрань-1 (приб. 11:51) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 8:57) — Чапаевск (приб. 10:17) на участке Чапаевск — Сызрань-1 ОТМЕНЯЕТСЯ
9 - 11 апреля:
Поезд № 6576 Безенчук (отпр. 5:21) — Мирная (приб. 6:59) ОТМЕНЯЕТСЯ
10 апреля:
Поезд № 7574 Сызрань-1 (отпр. 6:54) — Мирная (приб. 9:48) на участке Звезда — Мирная проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр. 6:54) — Звезда (8:20,5-8:25,5) — Мирная (приб. 9:52);
10, 11 апреля:
Поезд № 6567 Мирная (приб. 15:57) — Безенчук (приб. 17:35) на участке Звезда — Безенчук проследует по измененному расписанию Мирная (отпр. 15:57) — Звезда (17:23-17:30) — Безенчук (приб. 17:41)
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.