"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.

Так, для жителей региона доступны следующие предложения:

— специалист по работе с клиентами (Самара, ул. Мирная, д. 162; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);

— инженер тепловой инспекции (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Стара-Загора, 196а; Тольятти, ул. Горького, 27А; Тольятти, ул. Ворошилова, 17; преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);

— инженер отдела коммерческого учета (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета).

С полным перечнем вакансий "ЭнергосбыТ Плюс" можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru/career/, а также по телефонам (846) 279-66-07, 8 (927) 268-05-13.