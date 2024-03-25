"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
Так, для жителей региона доступны следующие предложения:
— специалист по работе с клиентами (Самара, ул. Мирная, д. 162; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);
— инженер тепловой инспекции (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Стара-Загора, 196а; Тольятти, ул. Горького, 27А; Тольятти, ул. Ворошилова, 17; преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);
— инженер отдела коммерческого учета (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета).
С полным перечнем вакансий "ЭнергосбыТ Плюс" можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru/career/, а также по телефонам (846) 279-66-07, 8 (927) 268-05-13.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают