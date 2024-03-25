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"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.

Так, для жителей региона доступны следующие предложения:

— специалист по работе с клиентами (Самара, ул. Мирная, д. 162; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);

— инженер тепловой инспекции (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Стара-Загора, 196а; Тольятти, ул. Горького, 27А; Тольятти, ул. Ворошилова, 17; преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);

— инженер отдела коммерческого учета (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета).

С полным перечнем вакансий "ЭнергосбыТ Плюс" можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru/career/, а также по телефонам (846) 279-66-07, 8 (927) 268-05-13.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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