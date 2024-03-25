Исследователи фантастики соберутся в Самарской области для участия в международной научной конференции

Международная научная конференция "Седьмые Лемовские чтения", посвященная памяти Станислава Лема, проводится кафедрой философии Самарского университета им. Королёва с 28 по 30 марта 2024 года.

Программа конференции включает: пленарное заседание, секции "Философия техники и творчества", "Философия литературы", "Междисциплинарные исследования научной фантастики", круглый стол "Философско-этический анализ понятий смерти и человеческого существования в контексте кибернетического бессмертия". В конференции принимает участие 95 докладчиков из 16 городов России, а также из Казахстана, Германии, Чехии.

В рамках конференции университет организует серию встреч с исследователями научной фантастики, писателями-фантастами, экспертами в области стратегического прогноза и технологического развития.

28 марта (четверг) с 17.00 до 18.30 состоится лекция Сергея Борисовича Переслегина "Технологическая сборка ИИ с опорой на "Сумму Технологии" и "Сказки роботов". Прямая трансляция по ссылке.

29 марта (пятница) с 10.00 до 13.00 в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова по адресу: ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в, ауд. Л-11 пройдут публичные лекции:

Агеева Александра Ивановича на тему: "Новый мир: расколотый и сплетенный".

Лепского Владимира Евгеньевича на тему "Актуальные социогуманитарные проблемы укрепления субъектности России". Прямая трансляция по ссылке.

30 марта (суббота) с 14.00 до 15.30 запланирована творческая встреча с Василием Васильевичем Головачевым. Прямая трансляция по ссылке.

Полная программа конференции доступна на сайте lem.ssau.ru.