Исследователи фантастики соберутся в Самарской области для участия в международной научной конференции

Международная научная конференция "Седьмые Лемовские чтения", посвященная памяти Станислава Лема, проводится кафедрой философии Самарского университета им. Королёва с 28 по 30 марта 2024 года.
Программа конференции включает: пленарное заседание, секции "Философия техники и творчества", "Философия литературы", "Междисциплинарные исследования научной фантастики", круглый стол "Философско-этический анализ понятий смерти и человеческого существования в контексте кибернетического бессмертия". В конференции принимает участие 95 докладчиков из 16 городов России, а также из Казахстана, Германии, Чехии.
В рамках конференции университет организует серию встреч с исследователями научной фантастики, писателями-фантастами, экспертами в области стратегического прогноза и технологического развития.
28 марта (четверг) с 17.00 до 18.30 состоится лекция Сергея Борисовича Переслегина "Технологическая сборка ИИ с опорой на "Сумму Технологии" и "Сказки роботов". Прямая трансляция по ссылке.
29 марта (пятница) с 10.00 до 13.00 в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова по адресу: ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в, ауд. Л-11 пройдут публичные лекции:
- Агеева Александра Ивановича на тему: "Новый мир: расколотый и сплетенный".
- Лепского Владимира Евгеньевича на тему "Актуальные социогуманитарные проблемы укрепления субъектности России". Прямая трансляция по ссылке.
30 марта (суббота) с 14.00 до 15.30 запланирована творческая встреча с Василием Васильевичем Головачевым. Прямая трансляция по ссылке.
Полная программа конференции доступна на сайте lem.ssau.ru.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.