Самарцев приглашают на фотопрогулку по исторической части города

В субботу, 30 марта, в 15:00 в музее-галерее "Заварка" состоится фотопрогулка "Параллельные" (6+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

На фотопрогулке город будет рассмотрен как живой организм, наполненный символами и локациями с разным характером. Вместе со старшим научным сотрудником музея, фотографом и художником Кириллом Гуровым участники попробуют изучить пространство города через его психогеографию и понять, как город влияет на чувства и поведения людей. Исследование пройдет при использовании экспериментального метода. Фотопрогулка пройдет по параллельной от "Заварки" улице. При помощи камеры, через знаки и символы, спрятанные на улице, участники погрузятся в параллельную реальность, в иной, возможно, сказочный мир. Стоимость фотопрогулки — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 18.00 пройдет беседа в форме паблик-тока "Как работать, учиться и жить в бывшем доходном доме?" (12+). Во время подготовки выставки, посвященной доходным домам Самары, сотрудникам "Заварки" удалось узнать, что сейчас располагается в этих зданиях. На встрече участники поговорят с директором культурного учреждения, которое располагается в бывшем доходном доме, учащимися колледжа и современными владельцами квартир. Эта беседа поможет узнать о сложностях, с которыми сталкиваются собственники и какие открытия они совершают, а также о том, какие истории хранят доходные дома. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено (не более 30 человек).

"Просим обратить внимание — на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте: https://vk.com/mgzavarka", - сообщают организаторы.