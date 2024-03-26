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За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор сотовой связи, продолжает развивать конвергентное решение в регионах своего присутствия и продлевает акцию "3 месяца бесплатного домашнего интернета" при первом подключении до 5 мая 2024 года. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в 8 раз. Акция привлекла и новых клиентов компании — 20% подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2.

Фото: предоставлено Tele2

Акция "3 месяца домашнего интернета бесплатно" дает возможность пользоваться безлимитным интернетом в доме или квартире без дополнительной оплаты и на любой оптимальной скорости. В рамках этой услуги также доступен цифровой сервис Wink, предлагающий 300 ТВ-каналов и более 60 000 единиц видеоконтента.

Подключение домашнего интернета доступно для тарифов линеек "Мой", Black и Premium. После трех месяцев использования стоимость услуги зависит от региона подключения. Актуальные цены указаны на сайте tele2.ru и в мобильном приложении "Мой Tele2". Оплата происходит с единого лицевого счета, а клиент может легко изменить мобильный тариф, сохранив текущий доступ к домашнему интернету. Самым популярным тарифом, на базе которого клиенты выбирают конвергентное решение, стал "Мой онлайн+".

Компания предлагает удобный формат подключения без обращения в абонентскую службу. Клиент может самостоятельно создать заявку в мобильном приложении или личном кабинете на сайте сотового оператора, выбрав необходимую скорость, оборудование, удобную дату и время приезда монтажника, а также завершить оформление с помощью цифровой подписи. При этом можно воспользоваться и традиционным способом подключения услуги: обратиться в любой салон связи Tele2 или дистанционный клиентский сервис.

Андрей Игнатенко, руководитель департамента управления конвергентным продуктом Tele2:

"В конвергентном решении главное — цифровое удобство. Домашний интернет стал простым и доступным: нет бесконечных звонков и бумажной бюрократии. Теперь это просто дополнительная опция мобильного тарифа, которую можно активировать в приложении в несколько кликов. При этом пользователь может свободно менять свой тариф на любой другой, сохраняя доступ к домашнему интернету и оплачивая его одновременно с сотовой связью. В сочетании с бесплатным пробным периодом на три месяца предложение от Tele2 становится беспроигрышным вариантом".

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