За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз

Tele2, российский оператор сотовой связи, продолжает развивать конвергентное решение в регионах своего присутствия и продлевает акцию "3 месяца бесплатного домашнего интернета" при первом подключении до 5 мая 2024 года. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в 8 раз. Акция привлекла и новых клиентов компании — 20% подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2.
Акция "3 месяца домашнего интернета бесплатно" дает возможность пользоваться безлимитным интернетом в доме или квартире без дополнительной оплаты и на любой оптимальной скорости. В рамках этой услуги также доступен цифровой сервис Wink, предлагающий 300 ТВ-каналов и более 60 000 единиц видеоконтента.
Подключение домашнего интернета доступно для тарифов линеек "Мой", Black и Premium. После трех месяцев использования стоимость услуги зависит от региона подключения. Актуальные цены указаны на сайте tele2.ru и в мобильном приложении "Мой Tele2". Оплата происходит с единого лицевого счета, а клиент может легко изменить мобильный тариф, сохранив текущий доступ к домашнему интернету. Самым популярным тарифом, на базе которого клиенты выбирают конвергентное решение, стал "Мой онлайн+".
Компания предлагает удобный формат подключения без обращения в абонентскую службу. Клиент может самостоятельно создать заявку в мобильном приложении или личном кабинете на сайте сотового оператора, выбрав необходимую скорость, оборудование, удобную дату и время приезда монтажника, а также завершить оформление с помощью цифровой подписи. При этом можно воспользоваться и традиционным способом подключения услуги: обратиться в любой салон связи Tele2 или дистанционный клиентский сервис.
Андрей Игнатенко, руководитель департамента управления конвергентным продуктом Tele2:
"В конвергентном решении главное — цифровое удобство. Домашний интернет стал простым и доступным: нет бесконечных звонков и бумажной бюрократии. Теперь это просто дополнительная опция мобильного тарифа, которую можно активировать в приложении в несколько кликов. При этом пользователь может свободно менять свой тариф на любой другой, сохраняя доступ к домашнему интернету и оплачивая его одновременно с сотовой связью. В сочетании с бесплатным пробным периодом на три месяца предложение от Tele2 становится беспроигрышным вариантом".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)