Врач ВСК рассказал, почему прививка не способна на 100% защитить от туберкулеза

В марте во всем мире традиционно отмечают день борьбы с туберкулезом. Несмотря на то что данное заболевание принято считать редким, и в России хорошо развита прививочная культура, вероятность заболеть все равно существует. В зоне риска — люди определенных профессий, пациенты со сниженным иммунитетом и онкобольные. Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники ВСК рассказала, какие болезни могут быть факторами риска туберкулеза, можно ли им заразиться и не знать об этом, насколько эффективна вакцина БЦЖ, и как своевременно выявить опасные симптомы и обратиться за медицинской помощью.

Туберкулез представляет собой хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium tuberculosis. В основном недуг поражает легкие, однако возможно воздействие и на другие органы и системы организма, включая почки, кишечник, мозг и кости. Туберкулез передается воздушно-капельным путем, т. е. при кашле, чихании или разговоре. При этом человек может заразиться и долгое время об этом не подозревать. У некоторых людей бактерии после попадания в организм остаются в неактивном состоянии, поэтому болезнь способна проявиться только при ослаблении иммунной системы.

Заболевание может затронуть любого человека, однако некоторые группы населения находятся в зоне риска заражения и развития активной формы болезни. Среди них:

Люди с ослабленной иммунной системой: ВИЧ-инфицированные, онкобольные, проходящие курс химиотерапии или имеющие другие заболевания, подавляющие иммунитет;

Люди, живущие в неблагоприятных условиях: те, кто плохо питается, не следят за гигиеной;

Люди, находящиеся в тесном контакте с инфицированными: те, у кого туберкулезом болеют члены семьи, друзья или коллеги;

Люди определенных профессий: работники социальных служб, медики, заключенные в тюрьмах, а также люди, работающие на стройках или в шахтах.

Путешественники из эндемичных регионов: люди, прибывающие из стран с высоким уровнем распространения туберкулеза, могут быть подвержены риску заражения, особенно если они провели там продолжительное время.

Также факторами риска могут быть — плохое питание, постоянные недосыпы и хронические заболевания (сахарный диабет, болезни легких и ЖКТ).

Человек может заразиться туберкулезом даже несмотря на сделанную в детстве прививку БЦЖ (BCG — bacillus calmette-guérin). Данная вакцина достаточно эффективна, однако не является 100% защитой от заражения. Прививка обычно снижает риск развития тяжелой формы туберкулеза у детей, но не обеспечивает полную защиту. Эффективность БЦЖ может варьироваться в зависимости от многих факторов, включая страну, где была проведена вакцинация, возраст получателя. Кроме того, в некоторых регионах мира существуют штаммы бактерии mycobacterium tuberculosis, устойчивые к вакцинации, или отличающиеся от штаммов, используемых для производства вакцины. Также у некоторых людей с возрастом может снижаться эффективность иммунитета, который обеспечивается BCG. Это может увеличить риск развития туберкулеза при контакте с инфицированным человеком. Некоторые формы болезни в целом не зависят от BCG: Прививка предназначена для защиты от тяжелой формы туберкулеза легких у детей, но не обязательно предотвращает другие формы болезни, такие как туберкулез лимфатических узлов или менингит.

При заражении болезнь может проявиться в различных формах, включая легкий, экстрапульмональный (вне легких) и множественно-лекарственноустойчивый туберкулез. Прогноз выздоровления зависит от типа заболевания, его тяжести и скорости начала лечения. Негативными факторами являются ослабленный иммунитет или наличие сопутствующих медицинских проблем. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на выздоровление и снижение риска осложнений.

Лечение туберкулеза обычно включает комбинацию антибиотиков в течение продолжительного времени. Схемы терапии могут различаться в зависимости от формы болезни и региона проживания пациента, но часто включают в себя комбинацию нескольких препаратов в течение 6 месяцев или более. В случае множественно-лекарственноустойчивого туберкулеза, когда бактерии становятся менее чувствительными к обычным препаратам, процесс выздоровления может затянуться. Важно следовать всем рекомендациям врача и завершать курс лечения до конца, чтобы предотвратить рецидив болезни и развитие лекарственной устойчивости.

"Важно помнить, что туберкулез не выбирает "жертву" по социальному или экономическому статусу, любой человек может быть подвержен риску заражения при недостаточной предосторожности и профилактике. Туберкулез продолжает оставаться серьезной проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира, особенно в развивающихся регионах. Несмотря на значительные успехи в борьбе с этим недугом, проблемы с неравномерным доступом населения к медицинской помощи могут влиять на распространение туберкулеза. Для борьбы с болезнью требуется постоянное внимание и усилия со стороны медицинского сообщества, общественности. Развитие новых методов диагностики и лечения, повышение осведомленности и улучшение доступа к медицинским услугам — все это важные компоненты в решении этой проблемы", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Страхового Дома ВСК.