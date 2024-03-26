Врач ВСК рассказал, почему прививка не способна на 100% защитить от туберкулеза

В марте во всем мире традиционно отмечают день борьбы с туберкулезом. Несмотря на то что данное заболевание принято считать редким, и в России хорошо развита прививочная культура, вероятность заболеть все равно существует. В зоне риска — люди определенных профессий, пациенты со сниженным иммунитетом и онкобольные. Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники ВСК рассказала, какие болезни могут быть факторами риска туберкулеза, можно ли им заразиться и не знать об этом, насколько эффективна вакцина БЦЖ, и как своевременно выявить опасные симптомы и обратиться за медицинской помощью.
Туберкулез представляет собой хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium tuberculosis. В основном недуг поражает легкие, однако возможно воздействие и на другие органы и системы организма, включая почки, кишечник, мозг и кости. Туберкулез передается воздушно-капельным путем, т. е. при кашле, чихании или разговоре. При этом человек может заразиться и долгое время об этом не подозревать. У некоторых людей бактерии после попадания в организм остаются в неактивном состоянии, поэтому болезнь способна проявиться только при ослаблении иммунной системы.
Заболевание может затронуть любого человека, однако некоторые группы населения находятся в зоне риска заражения и развития активной формы болезни. Среди них:
- Люди с ослабленной иммунной системой: ВИЧ-инфицированные, онкобольные, проходящие курс химиотерапии или имеющие другие заболевания, подавляющие иммунитет;
- Люди, живущие в неблагоприятных условиях: те, кто плохо питается, не следят за гигиеной;
- Люди, находящиеся в тесном контакте с инфицированными: те, у кого туберкулезом болеют члены семьи, друзья или коллеги;
- Люди определенных профессий: работники социальных служб, медики, заключенные в тюрьмах, а также люди, работающие на стройках или в шахтах.
- Путешественники из эндемичных регионов: люди, прибывающие из стран с высоким уровнем распространения туберкулеза, могут быть подвержены риску заражения, особенно если они провели там продолжительное время.
- Также факторами риска могут быть — плохое питание, постоянные недосыпы и хронические заболевания (сахарный диабет, болезни легких и ЖКТ).
Человек может заразиться туберкулезом даже несмотря на сделанную в детстве прививку БЦЖ (BCG — bacillus calmette-guérin). Данная вакцина достаточно эффективна, однако не является 100% защитой от заражения. Прививка обычно снижает риск развития тяжелой формы туберкулеза у детей, но не обеспечивает полную защиту. Эффективность БЦЖ может варьироваться в зависимости от многих факторов, включая страну, где была проведена вакцинация, возраст получателя. Кроме того, в некоторых регионах мира существуют штаммы бактерии mycobacterium tuberculosis, устойчивые к вакцинации, или отличающиеся от штаммов, используемых для производства вакцины. Также у некоторых людей с возрастом может снижаться эффективность иммунитета, который обеспечивается BCG. Это может увеличить риск развития туберкулеза при контакте с инфицированным человеком. Некоторые формы болезни в целом не зависят от BCG: Прививка предназначена для защиты от тяжелой формы туберкулеза легких у детей, но не обязательно предотвращает другие формы болезни, такие как туберкулез лимфатических узлов или менингит.
При заражении болезнь может проявиться в различных формах, включая легкий, экстрапульмональный (вне легких) и множественно-лекарственноустойчивый туберкулез. Прогноз выздоровления зависит от типа заболевания, его тяжести и скорости начала лечения. Негативными факторами являются ослабленный иммунитет или наличие сопутствующих медицинских проблем. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на выздоровление и снижение риска осложнений.
Лечение туберкулеза обычно включает комбинацию антибиотиков в течение продолжительного времени. Схемы терапии могут различаться в зависимости от формы болезни и региона проживания пациента, но часто включают в себя комбинацию нескольких препаратов в течение 6 месяцев или более. В случае множественно-лекарственноустойчивого туберкулеза, когда бактерии становятся менее чувствительными к обычным препаратам, процесс выздоровления может затянуться. Важно следовать всем рекомендациям врача и завершать курс лечения до конца, чтобы предотвратить рецидив болезни и развитие лекарственной устойчивости.
"Важно помнить, что туберкулез не выбирает "жертву" по социальному или экономическому статусу, любой человек может быть подвержен риску заражения при недостаточной предосторожности и профилактике. Туберкулез продолжает оставаться серьезной проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира, особенно в развивающихся регионах. Несмотря на значительные успехи в борьбе с этим недугом, проблемы с неравномерным доступом населения к медицинской помощи могут влиять на распространение туберкулеза. Для борьбы с болезнью требуется постоянное внимание и усилия со стороны медицинского сообщества, общественности. Развитие новых методов диагностики и лечения, повышение осведомленности и улучшение доступа к медицинским услугам — все это важные компоненты в решении этой проблемы", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас