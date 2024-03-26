В Самаре открывается Форум-выставка "Теплогенерация — 2024"

27–28 марта в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет Форум "Теплогенерация — 2024". Межрегиональный форум-выставка организован Союзом "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".

Цель форума — решение текущих проблем отрасли и оказание содействия 15 000 котельным региона в подготовке к будущему отопительному сезону. Котельные региона производят тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, и детских садов и ЖКХ. Все объекты теплоснабжения, хоть и принадлежат разным ведомствам, испытывают одинаковые трудности в поиске надежных поставщиков оборудования, его монтажа и обслуживания.

В пленарном заседании форума примут участие руководители министерств Самарской области, департамента ценообразования и тарифного регулирования, УФАС России и Ростехнадзора, а также ООО "Газпром межрегионгаз Самара", ООО "ПКС", ООО "Вымпелгаз".

В выставке форума "Темлогенерация — 2024" примут участие крупнейшие заводы — производители котлов, насосов, газового оборудования, запорной арматуры и приборов учета газа из России, Белорусии и Китая. На экспозиции форума собственники котельных смогут познакомиться с организациями, осуществляющими проектные работы, строительство и монтаж котельных под ключ, а также техническое обслуживание котельных.

В ходе деловой программы форума они смогут получить ответы на такие вопросы как обеспечение надежной работы котельной в течение всего года, поставок импортозамещающего оборудования и энергетическую эффективность объектов при закупке газа и воды для своих теплопунктов.

Для желающих будут организованы в экскурсии на современную котельную стадиона "Солидарность Самара Арена".

Все мероприятия для посетителей форума бесплатны. Ссылка на сайт форума: teplogeneraciya2024.ru.

По всем вопросам обращаться в департамент развития предпринимательства ТПП Самарской области по телефонам: 8-937-207-23-81, Асташкин Андрей Иванович, (846) 270-80-46, Гришина Ольга Евгеньевна.