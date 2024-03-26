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Энергетика ТЭК

В Самаре открывается Форум-выставка "Теплогенерация — 2024"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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27–28 марта в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет Форум "Теплогенерация — 2024". Межрегиональный форум-выставка организован Союзом "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".

Цель форума — решение текущих проблем отрасли и оказание содействия 15 000 котельным региона в подготовке к будущему отопительному сезону. Котельные региона производят тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, и детских садов и ЖКХ. Все объекты теплоснабжения, хоть и принадлежат разным ведомствам, испытывают одинаковые трудности в поиске надежных поставщиков оборудования, его монтажа и обслуживания.

В пленарном заседании форума примут участие руководители министерств Самарской области, департамента ценообразования и тарифного регулирования, УФАС России и Ростехнадзора, а также ООО "Газпром межрегионгаз Самара", ООО "ПКС", ООО "Вымпелгаз".

В выставке форума "Темлогенерация — 2024" примут участие крупнейшие заводы — производители котлов, насосов, газового оборудования, запорной арматуры и приборов учета газа из России, Белорусии и Китая. На экспозиции форума собственники котельных смогут познакомиться с организациями, осуществляющими проектные работы, строительство и монтаж котельных под ключ, а также техническое обслуживание котельных.

В ходе деловой программы форума они смогут получить ответы на такие вопросы как обеспечение надежной работы котельной в течение всего года, поставок импортозамещающего оборудования и энергетическую эффективность объектов при закупке газа и воды для своих теплопунктов.

Для желающих будут организованы в экскурсии на современную котельную стадиона "Солидарность Самара Арена".

Все мероприятия для посетителей форума бесплатны. Ссылка на сайт форума: teplogeneraciya2024.ru.

По всем вопросам обращаться в департамент развития предпринимательства ТПП Самарской области по телефонам: 8-937-207-23-81, Асташкин Андрей Иванович, (846) 270-80-46, Гришина Ольга Евгеньевна.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

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