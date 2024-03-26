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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее откроется ретроспективная выставка Николая Шеина "Белый свет"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 марта, в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие ретроспективной выставки Николая Шеина "Белый свет" (12+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: самарский художественный музей

Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения одного из наиболее значительных и оригинальных самарских художников Николая Шеина.

"Его работы, решенные в философском, концептуальном ключе, проникнуты тонким лиризмом, привлекают своим цветовым богатством и экспрессией форм. Написанные на берегах Волги, в Жигулях, в селе Бахилово, они открывают радостный, пронизанный светом мир Самарской Луки", - отмечают организаторы.

Работа выставки продлится до 1 мая.

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