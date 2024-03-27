В 10 населенных пунктах Самарской области 26 марта были побиты рекорды по числу осадков

Во вторник, 26 марта 2024 г., в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в 10 населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Серноводске перекрыт рекорд от 26 марта 1991 года. Отклонение составило 13,1 мм, 1,9 мм, 14,5 мм и 5,7 мм, соответственно.

В Безенчуке подобное количество осадков в этот же день, 26 марта, выпадало более 100 лет назад — в 1922 году. В 2024 г. отклонение составило 0,9 мм.

В Сызрани побит рекорд 1952 года (отклонение в 2024 году 1,2 мм), в Большой Глушице — от 1953 года (отклонение 14 мм), в Тольятти перекрыт максимум по числу осадков от 1972 года (отклонение 7,4 мм).

Кроме того, суточный максимум количества осадков синоптики зафиксировали в Аглосе, где сильнее в этот день лил дождь только в 1994 году (отклонение 9,4 мм), в Авангарде, где перекрыт рекорд 2016 года (отклонение 15,4 мм).