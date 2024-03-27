В 10 населенных пунктах Самарской области 26 марта были побиты рекорды по числу осадков

Во вторник, 26 марта 2024 г., в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в 10 населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Самаре, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Серноводске перекрыт рекорд от 26 марта 1991 года. Отклонение составило 13,1 мм, 1,9 мм, 14,5 мм и 5,7 мм, соответственно.
В Безенчуке подобное количество осадков в этот же день, 26 марта, выпадало более 100 лет назад — в 1922 году. В 2024 г. отклонение составило 0,9 мм.
В Сызрани побит рекорд 1952 года (отклонение в 2024 году 1,2 мм), в Большой Глушице — от 1953 года (отклонение 14 мм), в Тольятти перекрыт максимум по числу осадков от 1972 года (отклонение 7,4 мм).
Кроме того, суточный максимум количества осадков синоптики зафиксировали в Аглосе, где сильнее в этот день лил дождь только в 1994 году (отклонение 9,4 мм), в Авангарде, где перекрыт рекорд 2016 года (отклонение 15,4 мм).
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.