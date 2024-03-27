В Самаре из-за дождя остановлено движение троллейбусов

Движение троллейбусов на Московском шоссе остановлено, сообщили в городском департаменте транспорта.

"Остановлено движение троллейбусов: работает энергохозяйство, отключение напряжения в контактной сети на Московском шоссе от ул. Революционной до Центрального автовокзала в оба направления", - сообщили в ведомстве.