В Самаре руководство школы оштрафовали за дыры в заборе

Руководство одной из самарских школ оштрафовали за нарушение требований антитеррористической защищенности, сообщает УФССП по Самарской области.

По результатам проверки соблюдения техники безопасности установлено, что в школе, где ежедневно находятся сотни человек, имеются пробелы в ограждении, размещенном вокруг территории, что позволяет беспрепятственно проникнуть на территорию учебного заведения. Суд удовлетворил иск надзорного органа и обязал руководство учреждения устранить нарушения требований антитеррористической защищенности.

В связи с тем, что нарушения в установленный срок устранены не были, в отношении руководства школы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер должник-организация исполнил судебное решение и устранил имеющиеся в ограждении пробелы.