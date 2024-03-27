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Энергетика ТЭК

ССК приступила к проведению противопаводковых мероприятий

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала марта АО "Самарская сетевая компания" проводит комплекс противопаводковых мероприятий, направленных на сохранение надежного энергоснабжения жителей губернии в период весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

В частности, проверено состояние насосного оборудования, дизель-генераторов, вездеходов, плавсредств и другой спецтехники, пополняются запасы материалов, которые могут пригодиться в случае проведения оперативных аварийно-восстановительных работ.

Трансформаторным подстанциям, воздушным и кабельным ЛЭП, расположенным в низинах и зонах возможного подтопления, сотрудники ССК уделяют особое внимание, ежедневно проводят контроль прилегающей территории. При необходимости для защиты энергообъектов могут быть проложены водоотводные траншеи. Еще один хорошо зарекомендовавший себя метод — установка ограждений из железобетонных плит. В прошлом году благодаря этой мере удалось защитить от возможного подтопления подстанцию "Старый Аманак" 35 кВ в Похвистневском районе.

В ходе подготовки к паводку сотрудники компании не только прошли необходимые инструктажи и противоаварийные тренировки, но и стали участниками командно-штабных учений по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, проводимых Министерством энергетики Российской Федерации в первых числах марта 2024 года.

В период активного таяния снега энергетики АО "ССК" работают в режиме повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство 27 оперативно-выездных бригад общей численностью до 150 человек. В случае необходимости компания может дополнительно привлечь до 1100 человек и 400 единиц спецтехники. Постоянное взаимодействие с муниципальными и региональными противопаводковыми комиссиями будет продолжено до окончания периода "большой воды".

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