ГК "Лада" уступил "Астраханочке"

В среду, 27 марта, гандболистки "Лады" принимали "Астраханочку". Это был девятый матч второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места).

К сожалению, родные стены УСК "Олимп" не помогли, "Лада" потерпела поражение от гостей — 20:28 (9:12).



Однако, у тольяттинцев был повод для радости. Лучшим игроком матча стала Ольга Фомина.



Следующий матч "Лада" проведёт на выезде 31 марта и встретится с московским "ЦСКА".