Подготовкой IT-специалистов в Самаре займутся крупные компании

В четверг, 28 марта, в Поволжском государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в рамках форума "Кадры для цифровой экономики" было подписано несколько соглашений о сотрудничестве с ведущими компаниями. В их числе АО "СМАРТС", ООО "Открытый код", ООО "РЕД Софт", ООО "САВРУС" и другие.

Как отметил участвовавший в форуме председатель комитета Госдумы РФ по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сейчас стоит задача сделать ПГУТИ одним из ведущих цифровых вузов в стране. Ему и еще трем вузам, подведомственным Минцифры России, выделяют под ее решение серьезные средства.

"Каждый из четырех вузов Минцифры получает набор индустриальных партнеров, с тем, чтобы, с одной стороны, эти партнеры вкладывались в развитие вуза, в инфраструктуру, а с другой стороны — занимались совместно с вузами подготовкой будущих кадров, в том числе и под себя, создавая базовые кафедры, создавая различные совместные инновационные центры, разработки и тому подобное. Задача амбициозна, но уверен, что она нам по плечу", — сказал Александр Хинштейн.

Сейчас предполагается за счет инвестиций индустриальных партнеров сформировать фонд объемом в несколько сотен миллионов рублей ежегодно, добавил также парламентарий.

По его словам, несколько недель назад прошло обсуждение с министром цифрового развития Максутом Шадаевым по развитию первых двух вузов: ПГУТИ и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций. Сейчас прорабатывают конкретные предложения.

Александр Хинштейн также отметил, что на сегодняшний день нет оттока специалистов IT-отрасли за рубеж. Значительная часть специалистов вернулась, еще часть по сути продолжает работать удаленно.