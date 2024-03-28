Подготовкой IT-специалистов в Самаре займутся крупные компании

В четверг, 28 марта, в Поволжском государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в рамках форума "Кадры для цифровой экономики" было подписано несколько соглашений о сотрудничестве с ведущими компаниями. В их числе АО "СМАРТС", ООО "Открытый код", ООО "РЕД Софт", ООО "САВРУС" и другие.
Как отметил участвовавший в форуме председатель комитета Госдумы РФ по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сейчас стоит задача сделать ПГУТИ одним из ведущих цифровых вузов в стране. Ему и еще трем вузам, подведомственным Минцифры России, выделяют под ее решение серьезные средства.
"Каждый из четырех вузов Минцифры получает набор индустриальных партнеров, с тем, чтобы, с одной стороны, эти партнеры вкладывались в развитие вуза, в инфраструктуру, а с другой стороны — занимались совместно с вузами подготовкой будущих кадров, в том числе и под себя, создавая базовые кафедры, создавая различные совместные инновационные центры, разработки и тому подобное. Задача амбициозна, но уверен, что она нам по плечу", — сказал Александр Хинштейн.
Сейчас предполагается за счет инвестиций индустриальных партнеров сформировать фонд объемом в несколько сотен миллионов рублей ежегодно, добавил также парламентарий.
По его словам, несколько недель назад прошло обсуждение с министром цифрового развития Максутом Шадаевым по развитию первых двух вузов: ПГУТИ и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций. Сейчас прорабатывают конкретные предложения.
Александр Хинштейн также отметил, что на сегодняшний день нет оттока специалистов IT-отрасли за рубеж. Значительная часть специалистов вернулась, еще часть по сути продолжает работать удаленно.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.