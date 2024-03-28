При поддержке "Т Плюс" прошел тест-драйв для абитуриентов СамГТУ

Самарский государственный технический университет при поддержке ПАО "Т Плюс" провел День открытых дверей для старшеклассников областной столицы.

Мероприятие прошло в формате "тест-драйв", который позволил будущим студентам познакомиться с вузом, будущими работодателями и показать свои знания. Старшеклассники, разделившись на команды, прошли увлекательный интерактивный квест, а тематический квиз познакомил будущих студентов с современными трендами энергетической отрасли.

Победителем тест-драйва был признан ученик МБОУ "Лицей Классический" Егор Шушунов. Главным призом стало гарантированное бюджетное место на теплоэнергетическом факультете СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал ПАО "Т Плюс" после получения диплома о высшем образовании.