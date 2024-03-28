В Самаре продолжается фестиваль оперного искусства "Славянский дом"

В среду, 27 марта, на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича в рамках Международного фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили оперу П. И. Чайковского "Пиковая дама". Постановка, как и сам фестиваль, объединила певцов со всей России и ряда зарубежных стран.

Исполнители главных ролей поделились своими впечатлениями от участия в знаковом событии.

"Единение культур — это очень важно, и мы с вами вместе взаимодействуем и в науке, и в культуре, и рады приезжать к вам всегда. У вас отзывчивые люди, которых я благодарю за теплый за прием", — подчеркнула Оксана Якушевич, солистка Большого театра Республики Беларусь.

"У нас огромный золотой фонд оперной классики, русской музыки, которая должна постоянно звучать со сцен российских театров. Фестиваль включает в себя грандиозные названия, мы встречаемся с коллегами из Беларуси, с солистами из разных театров, и, конечно, это огромная радость и обмен творческими эмоциями", — сказал Иван Гынгазов, солист Московского музыкального театра "Геликон-Опера".

"Фестиваль действительно масштабный, очень много стран, очень много певцов. Большая честь поработать с Иваном Гынгазовым, который является просто суперзвездой современной культуры", — отметил Максим Сударев, солист Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

"Чем больше людей приходит на подобные фестивали, тем больше людей погружается в искусство. Подобранные в программе произведения относятся к нашей истории, а в наше время, мне кажется, важно напомнить людям об исторических корнях. Поэтому это очень важное и значимое событие", — сказала Дина Горбунова, зритель спектакля.

Значение фестиваля "Славянский дом" для укрепления международного сотрудничества в сфере культуры отметили не только музыканты, но и художники.

"Всей душой и восторженным сердцем приветствую фестиваль оперного искусства "Славянский дом". Представляю, как он украшает просторы самарской культуры! И широкими волнами разольется в даль и в ширь. Именно сейчас сама работаю над серией "Русские красавицы". Вариации на вечные темы актуальны, как никогда. И хотя я занимаюсь изобразительным искусством — знаю, везде и во всем важна правильно взятая нота. И тогда музыка зазвучит", — сказала Наталья Мурадова, народный художник РФ, заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств.

Академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор России, профессор Валерий Ржевский подчеркнул: "Самое важное, что этот фестиваль проходит сегодня, в такой сложной международной обстановке, на этом судьбоносном для нашей страны этапе. Идея объединения творческих сил наших народов на основе нашей истории, культуры — замечательна. Да, сегодня первые музыканты, музыкальное наследие. А завтра, я уверен, к этому прекрасному почину примкнут поэты и художники, творческие коллективы и союзы".

Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и объединяет на самарской земле лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, мировую культуру невозможно представить без культуры российской. "Некоторые недружественные правительства отдельных государств вздумали себе запретить российскую культуру, но это просто невозможно. Невозможно представить мировую культуру без российской, без славянских народов. И наш фестиваль, я уверен, внесет свой вклад и в сохранение культурного богатства и, конечно же, приумножения традиций", — подчеркнул глава региона.

Отметим, что в Самарской области не впервые реализуются уникальные по своим масштабам и формату мероприятия международного уровня, объединяющие представителей различных государств. Так, в прошлом году в Самаре состоялся первый общественно-культурный международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю".

В дальнейшей программе фестиваля шедевры русской классики: оперы "Евгений Онегин" и "Князь Игорь", большой хоровой концерт русской музыки и гала-концерт. В числе гостей-участников — представители разных регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, а также Республики Беларусь и Сербии.