Врачи "Пироговки" показали предметы, которые чаще всего глотают самарцы

Сотрудники ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова на официальной странице группы учреждения "Вконтакте" опубликовали фото с предметами, которые чаще всего глотают пациенты.

фото предоставлено СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Фото: фото предоставлено СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Среди находок — монеты, гвозди, заколки, батарейки и другие "несъедобные" экспонаты.

Как сообщили в больнице, "в ходе работы эндоскопического отделения № 15 ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова появилась большая коллекция интересных "находок", которые врачи периодически извлекают из отделов желудочно-кишечного тракта пациентов".

В "Пироговке" отметили, что большой опыт применения малоинвазивных эндоскопических методик, применяемых в эндоскопическом отделении, позволяет удалять мелкие и крупные инородные тела из желудочно-кишечного тракта без разрезов.