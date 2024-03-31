Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник "Ресурс-П"

В воскресенье, 31 марта, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4.

Запуск состоялся в 12:36 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно.

"Ресурс-П" — серия российских спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. Данные, получаемые спутниковым аппаратом "Ресурс-П", используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, контроля водоохранных и заповедных районов.

Сегодняшний старт стал четвертым с начала года стартом ракеты-носителя типа "Союз-2", который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.