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Спорт

В Самарскую область на сборы приехали юные спортсмены из Белгорода

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область продолжает принимать детей из Белгородской области. Ранее власти Белгородской области приняли решение об эвакуации детей в другие субъекты России. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят. По приглашению губернатора Дмитрия Азарова в наш регион на этой неделе прибыло более 500 детей.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Группу воспитанников белгородской спортивной школы олимпийского резерва № 4 на железнодорожном вокзале встречи представители министерства спорта Самарской области.

"Для гостей созданы комфортабельные условия: проживание, питание, тренировки. Мы создадим все условия, чтобы ребята не только плодотворно тренировались и учились, но и с удовольствием отдохнули. Запланированы экскурсии, поход в бассейн, культурная программа", — рассказала исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

В белгородской СШОР № 4 культивируются пять видов спорта: художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, лыжные гонки и баскетбол. Воспитанник школы — знаменитый баскетболист Алексей Швед, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России. А прибывшие в Самарскую область ребята занимаются лыжными гонками под руководством тренера Сергея Восковского.

"В Белгороде сейчас тренироваться невозможно, постоянно что-то летит с неба. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Впервые за те годы, что я работаю тренером, у нас появилась возможность выехать в таком массовом составе на полноценный длительный учебно-тренировочный сбор. К тому же, в Белгороде снег уже растаял, а в Самарской области еще можно кататься на лыжах. Так что мы изменили план тренировок и проведем здесь закатку", — сказал Сергей Восковский.

Самарская область принимает детей из Белгорода на три недели, но, если потребуется, ребята останутся здесь до конца учебного года.

Прибывшая группа лыжников будет пополняться. Часть белгородских ребят на будущей неделе примет участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Сыктывкаре республики Коми. После завершения соревнований они приедут в Самарскую область и присоединятся на сборе к группе Сергея Восковского.

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