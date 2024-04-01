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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 проведет ребрендинг

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о намерении провести ребрендинг до конца 2024 года. Компания уже разработала проект, сохраняющий преемственность с текущим брендом, и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику. Изменения обусловлены амбициями Tele2 занять лидерские позиции на рынке и ее решением не продлевать лицензию на использование текущего бренда.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 представит новый логотип и название до конца 2024 года. При разработке концепта компания стремилась сохранить преемственность с прежним брендом. В позиционировании останется все лучшее, что есть в наследии Tele2 — уход от шаблонных решений, желание предугадывать ожидания клиента, создавать понятный и честный продукт.

Ребрендинг обусловлен претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда. Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года.

В последний раз Tele2 обновляла бренд в январе 2017 года: оператор изменил свой слоган и фирменный стиль. Тогда же Tele2 представила коммуникационную платформу "Другие правила". Она стала основой для запуска инновационных продуктов и в течение семи лет обеспечивала рост финансовых и операционных показателей.

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