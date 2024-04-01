Самарские энергетики приняли участие в Дне открытых дверей СамГТУ

ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" поучаствовали в Дне открытых дверей, который прошел в Самарском государственном техническом университете. Представители компаний рассказали о многочисленных образовательных программах, призванных познакомить всех желающих с работой источников энергии, предприятий тепловых сетей и сбытовых подразделений.

Мероприятие привлекло множество студентов и абитуриентов, причем не только из Самарской области. Различными форматами взаимодействия с "Т Плюс" заинтересовались ребята из Ульяновской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей. Все желающие смогли получить самую подробную информацию о программах "Первая зарплата с Т Плюс", "Школа молодого энергетика", "Энергия будущего" и других.

"Мы заинтересованы в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. В помощь новым сотрудникам на предприятии действуют различные корпоративные программы, способствующие дальнейшему профессиональному росту", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Ознакомиться с совместными образовательными проектами Самарского филиала "Т Плюс" и Самарского государственного технического университета можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), (846) 332-42-16 (СамГТУ).