На закрытии фестиваля оперного искусства "Славянский Дом" пройдет гала-концерт

7 апреля в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет гала-концерт в двух отделениях (12+).
В концерте принимают участие Симфонический оркестр и хор Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.
Дирижеры: Евгений Хохлов, Артём Макаров.
Партии исполнят ведущие солисты Большого театра Беларуси Александр Михнюк (тенор), Анастасия Москвина (сопрано), Дарья Горожанко (меццо-сопрано); ведущий солист Мариинского театра Владислав Сулимский (Беларусь), артист Молодежной оперной программы Большого театра России Демьян Онуфрак (Республика Крым); ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.
В гала-концерте прозвучит музыка русских, белорусских и других славянских композиторов: "Славянский марш" Петра Чайковского, сцены и арии из опер "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Чародейка", "Мазепа" и "Орлеанская дева", "Черевички" Петра Чайковского, "Русалка" Антонина Дворжака, "Седая легенда" Дмитрия Смольского, "Дикая охота короля Стаха" Владимира Солтана и др.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!