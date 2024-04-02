На закрытии фестиваля оперного искусства "Славянский Дом" пройдет гала-концерт

7 апреля в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет гала-концерт в двух отделениях (12+).

В концерте принимают участие Симфонический оркестр и хор Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Дирижеры: Евгений Хохлов, Артём Макаров.

Партии исполнят ведущие солисты Большого театра Беларуси Александр Михнюк (тенор), Анастасия Москвина (сопрано), Дарья Горожанко (меццо-сопрано); ведущий солист Мариинского театра Владислав Сулимский (Беларусь), артист Молодежной оперной программы Большого театра России Демьян Онуфрак (Республика Крым); ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

В гала-концерте прозвучит музыка русских, белорусских и других славянских композиторов: "Славянский марш" Петра Чайковского, сцены и арии из опер "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Чародейка", "Мазепа" и "Орлеанская дева", "Черевички" Петра Чайковского, "Русалка" Антонина Дворжака, "Седая легенда" Дмитрия Смольского, "Дикая охота короля Стаха" Владимира Солтана и др.