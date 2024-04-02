Стартует весенний этап всероссийской акции "Неделя без турникетов"

Профориентационная акция проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года осенью и весной. Всего в проекте приняли участие более 2 млн школьников и студентов по всей стране.
Ранее предприятия открывали для желающих свои двери в третью неделю апреля и третью неделю октября. В прошлом году было принято решение трансформировать акцию для усиления ранней профориентации.
"Теперь многие предприятия контура Союза можно посещать в течение всего месяца", — сообщил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Первый вице-президент СоюзМаш добавил, что за время проведения акции ребята смогут не только познакомиться с производственными площадками и процессами, но и узнать больше о профессиях и трудовых династиях.
"Уверен, что масштабирование акции поможет участникам определиться с будущей профессией. Ведь выбор должен быть не только осознанным, но и соответствовать интересам и способностям ребенка", — подытожил Владимир Гутенев.
Новикомбанк в партнерстве с Воронежским региональным отделением (ВРО) СоюзМаш также проводит работу по популяризации инженерных специальностей, поддерживая программу "Неделя без турникетов", олимпиада "Звезда" и форум "Инженеры будущего". Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.
Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.