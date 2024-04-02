В школе 132 прокомментировали информацию об одном из учителей

Директор школы № 132 Наталья Сокур прокомментировала информацию, которая появилась в отношении учебного учреждения в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Парламентарий заявил, что родители пожаловались ему на одного из учителей. Якобы тот "интересуется гей-сообществами, имеет неравнодушное отношение к западным ценностям, их культуре".

"Вся представленная информация, безусловно, будет тщательно проанализирована. Мы обязательно запросим у депутата Александра Хинштейна данные о поступивших жалобах, чтобы встретиться с родителями и выслушать их. Нам необходимо время, чтобы всесторонне разобраться в ситуации и принять верные решения. Но могу сказать совершенно точно — мы будем руководствоваться интересами наших учеников", — заявила директор школы.

Не подтвердились и высказывания депутата о наличии именной парты Дмитрия Азарова в одном из классов. Как сообщила Наталья Сокур, в школе есть только одна именная парта — парта Героя Советского Союза Георгия Губанова, чье имя носит учебное учреждение.