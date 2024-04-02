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Образование Общество

В школе 132 прокомментировали информацию об одном из учителей

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор школы № 132 Наталья Сокур прокомментировала информацию, которая появилась в отношении учебного учреждения в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Парламентарий заявил, что родители пожаловались ему на одного из учителей. Якобы тот "интересуется гей-сообществами, имеет неравнодушное отношение к западным ценностям, их культуре".

"Вся представленная информация, безусловно, будет тщательно проанализирована. Мы обязательно запросим у депутата Александра Хинштейна данные о поступивших жалобах, чтобы встретиться с родителями и выслушать их. Нам необходимо время, чтобы всесторонне разобраться в ситуации и принять верные решения. Но могу сказать совершенно точно — мы будем руководствоваться интересами наших учеников", — заявила директор школы.

Не подтвердились и высказывания депутата о наличии именной парты Дмитрия Азарова в одном из классов. Как сообщила Наталья Сокур, в школе есть только одна именная парта — парта Героя Советского Союза Георгия Губанова, чье имя носит учебное учреждение.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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