Самарские врачи назначены главными внештатными специалистами Минздрава РФ в ПФО

Главный внештатный специалист хирург министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии СамГМУ Евгений Корымасов назначен главным внештатным специалистом хирургом и эндоскопистом Минздрава России в ПФО.

Главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Антон Авраменко назначен главным внештатным детским специалистом — сердечно-сосудистым хирургом Минздрава России в ПФО.

"Наши коллеги возглавляют и курируют многие значимые направления в округе. Это и репродуктология, профилактическая медицина, медицинская реабилитация, трансфузиология, детская фтизиатрия и другие, — отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. — Поздравляем Евгения Анатольевича и Антона Алексеевича с назначением. Задачи главных внештатных специалистов анализировать работу службы, принимать решения для повышения ее эффективности и достижения установленных показателей, помогать в управлении системой здравоохранения. В Самарской области сильные хирургическая и детская кардиохирургическая школы. Уверен, накопленный опыт поможет в развитии служб в ПФО, экспертный труд будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи взрослым и детям".