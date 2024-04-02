16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские врачи назначены главными внештатными специалистами Минздрава РФ в ПФО Врачи "Пироговки" показали предметы, которые чаще всего глотают самарцы Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 25,2% Жители с. Тимашево проходят диспансеризацию в обновленной поликлинике Самарские офтальмологи впервые прооперировали ребенка с помощью технологий дополненной реальности

Здравоохранение Общество

Самарские врачи назначены главными внештатными специалистами Минздрава РФ в ПФО

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главный внештатный специалист хирург министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии СамГМУ Евгений Корымасов назначен главным внештатным специалистом хирургом и эндоскопистом Минздрава России в ПФО.

Главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Антон Авраменко назначен главным внештатным детским специалистом — сердечно-сосудистым хирургом Минздрава России в ПФО.

"Наши коллеги возглавляют и курируют многие значимые направления в округе. Это и репродуктология, профилактическая медицина, медицинская реабилитация, трансфузиология, детская фтизиатрия и другие, — отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. — Поздравляем Евгения Анатольевича и Антона Алексеевича с назначением. Задачи главных внештатных специалистов анализировать работу службы, принимать решения для повышения ее эффективности и достижения установленных показателей, помогать в управлении системой здравоохранения. В Самарской области сильные хирургическая и детская кардиохирургическая школы. Уверен, накопленный опыт поможет в развитии служб в ПФО, экспертный труд будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи взрослым и детям".

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5