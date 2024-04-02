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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Только самое вкусное: на Wink.ru доступен новый телеканал "Аппетитный"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Медиа-Телеком", совместное предприятие "Национальной Медиа Группы" и "Ростелекома", объявляет о расширении находящейся в управлении компании линейки платных тематических каналов. С 1 апреля 2024 года портфолио "Медиа-Телеком" пополнил телеканал кулинарной тематики "Аппетитный". Телеканал уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

"Аппетитный" — это тематический развлекательно-познавательный канал, рассказывающий зрителю о кулинарии в разных форматах: от приготовления блюд дома до необычных способов готовки на природе. Уникальность канала в том, что рецептами со зрителями делятся не профессиональные повара, а популярные фуд-блогеры. Контент объединен по различным тематическим категориям, среди которых — "Готовим дома", "Готовим на природе", "Готовим на воздухе", "Кулинарные лайфхаки" и "Необычная еда". Ежедневно на телеканале выходит новый, 4-часовой блок с оригинальным блогерским контентом, а также программами собственного производства, создаваемыми специально для "Аппетитного". Телеканал "Аппетитный" ориентирован на семейный просмотр, ядро аудитории — женщины 35-44 лет.

Телеканал "Аппетитный" зарегистрирован в Роскомнадзоре в январе 2024 года. Организацией производства, вещания и дистрибуцией занимается "Медиа-Телеком". "Феникс-Фильм" отвечает за контентную составляющую, а "Синтерра Медиа" предоставляет сервис Play out и обеспечивает доставку ТВ-сигнала партнерам по всей России и странам СНГ.

"Со вкусом жить не запретишь и наш новый телеканал "Аппетитный" станет надежным помощником в приготовлении аппетитных блюд не только на кухне, но и за ее пределами. Основой для нашего нового развлекательного телеканала стал контент фуд-блогеров, которые являются заметной силой, у них миллионы подписчиков в интернете. При этом есть значительная аудитория, которой удобнее получать современный и востребованный кулинарный контент в привычном ТВ-формате. На сегодня "Медиа-Телеком" занимается дистрибуцией 18 ТВ-каналов самой разной тематики и "Аппетитный" стал вкусным дополнением к нашему текущему портфолио", — отметил генеральный директор компании "Медиа-Телеком" Александр Косарим.

"С запуском телеканала "Аппетитный" мы расширяем спектр жанров, в которых мы уже многие годы производим качественный контент. Помимо производства и распространения сериалов у нас также есть собственные телеканалы различных тематик, включая "Феникс плюс кино", основу которого составляют сериалы, в том числе нашего производства. На новом телеканале "Аппетитный", помимо программ популярных блогеров будут транслироваться созданные нами, с учетом потребностей современной аудитории, передачи и циклы программ", — прокомментировала заместитель генерального директора "Феникс-Фильм" Илона Залетова.

Слоган нового телеканала: "Аппетитный — лучший повар" в полной мере отражает стилистику, в которой создан телеканал. Зрителям предлагается легкий и безопасный контент обучающей направленности, отлично подходящий для фонового потребления с пользой.

Проморолик и другие материалы доступны по ссылке.

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