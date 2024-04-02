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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" лидирует на рынке бизнес-коммуникаций в сегменте телефонии

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций по итогам 2023 года. По данным независимого аналитического агентства ТМТ Консалтинг, компания остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов (24%), а также признана основным поставщиком номеров 8-800 (услуга "Бесплатный вызов"): на долю "Ростелекома" приходится самая заметная часть от доходов в этом сегменте — 32%.

По итогам 2023 года объем рынка виртуальных АТС (ВАТС) вырос на 20,8% и составил 25,5 млрд руб. В исследовании аналитиков отмечается, что к 2028 году рынок может вырасти в два раза и достигнуть 52 млрд руб. По оценкам экспертов "Ростелекома", одним из драйверов этого роста будет сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП), который активно внедряет цифровые системы в бизнес-процессы. Эта активность влияет не только на объем прибыли компаний сегмента МСП, но и на их жизнеспособность. Так, согласно проведенному ранее исследованию, использование ВАТС на 15% сокращает стоимость привлечения клиентов, в 2,4 раза увеличивает средний чек и в три раза продлевает срок жизни компании. При этом использование виртуальной телефонии не ограничивается сегментом МСП. Решение масштабируется для компаний любого размера, включая корпорации, которые могут применять его, например, в распределенной региональной сети, для интеграции в бизнес-приложения и при решении других задач.

На рынке услуги "Бесплатный вызов" (8-800) "Ростелеком" остается лидером по выручке с долей 32%, что почти на 2% больше, чем в 2022 году. Рост выручки связан с увеличением интереса клиентов компании к дополнительному функционалу услуги, а также с сохранением спроса со стороны госзаказчиков. При этом выручка компании росла быстрее рынка, где после спада использования услуги, вызванного уходом ряда международных игроков, в 2023 году динамика составила всего 0,4%, а общий объем остался на том же уровне (9,5 млрд руб.). Кроме того, "Ростелеком" по-прежнему обладает самой большой номерной базой — 35% от общей номерной емкости в коде 8-800.

Сегодня цифровые сервисы коммуникаций предлагают бизнесу гораздо больше, чем просто обработку вызовов. Вместе с телефонией клиент получает комплекс удобных приложений. Например, функция записи звонков и аналитики позволяет оценить навыки операторов и эффективно управлять нагрузкой на персонал. Интеграция с CRM заказчиков повышает эффективность продаж и обслуживания. Сервисы коллтрекинга помогают оптимизировать маркетинговый бюджет.

"Постоянное развитие функционала и внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, делают современную телефонию полноценной платформой коммуникаций для бизнеса. Компании разного масштаба выбирают виртуальную АТС для решения ключевых задач — от реализации маркетинговой стратегии до управления эффективностью персонала. Цифровые продукты и услуги на базе телефонии, которые предлагает клиентам "Ростелеком", обладают широкой географией, а значит, позволяют обеспечить высокий уровень сервиса во всех точках присутствия наших клиентов. Важным фактором клиентского выбора в текущих условиях также становится то, что мы предлагаем рынку отечественное решение, отвечающие всем требованиям импортозамещения", — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома".

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