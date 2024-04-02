"Ростелеком" лидирует на рынке бизнес-коммуникаций в сегменте телефонии

"Ростелеком" подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций по итогам 2023 года. По данным независимого аналитического агентства ТМТ Консалтинг, компания остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов (24%), а также признана основным поставщиком номеров 8-800 (услуга "Бесплатный вызов"): на долю "Ростелекома" приходится самая заметная часть от доходов в этом сегменте — 32%.
По итогам 2023 года объем рынка виртуальных АТС (ВАТС) вырос на 20,8% и составил 25,5 млрд руб. В исследовании аналитиков отмечается, что к 2028 году рынок может вырасти в два раза и достигнуть 52 млрд руб. По оценкам экспертов "Ростелекома", одним из драйверов этого роста будет сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП), который активно внедряет цифровые системы в бизнес-процессы. Эта активность влияет не только на объем прибыли компаний сегмента МСП, но и на их жизнеспособность. Так, согласно проведенному ранее исследованию, использование ВАТС на 15% сокращает стоимость привлечения клиентов, в 2,4 раза увеличивает средний чек и в три раза продлевает срок жизни компании. При этом использование виртуальной телефонии не ограничивается сегментом МСП. Решение масштабируется для компаний любого размера, включая корпорации, которые могут применять его, например, в распределенной региональной сети, для интеграции в бизнес-приложения и при решении других задач.
На рынке услуги "Бесплатный вызов" (8-800) "Ростелеком" остается лидером по выручке с долей 32%, что почти на 2% больше, чем в 2022 году. Рост выручки связан с увеличением интереса клиентов компании к дополнительному функционалу услуги, а также с сохранением спроса со стороны госзаказчиков. При этом выручка компании росла быстрее рынка, где после спада использования услуги, вызванного уходом ряда международных игроков, в 2023 году динамика составила всего 0,4%, а общий объем остался на том же уровне (9,5 млрд руб.). Кроме того, "Ростелеком" по-прежнему обладает самой большой номерной базой — 35% от общей номерной емкости в коде 8-800.
Сегодня цифровые сервисы коммуникаций предлагают бизнесу гораздо больше, чем просто обработку вызовов. Вместе с телефонией клиент получает комплекс удобных приложений. Например, функция записи звонков и аналитики позволяет оценить навыки операторов и эффективно управлять нагрузкой на персонал. Интеграция с CRM заказчиков повышает эффективность продаж и обслуживания. Сервисы коллтрекинга помогают оптимизировать маркетинговый бюджет.
"Постоянное развитие функционала и внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, делают современную телефонию полноценной платформой коммуникаций для бизнеса. Компании разного масштаба выбирают виртуальную АТС для решения ключевых задач — от реализации маркетинговой стратегии до управления эффективностью персонала. Цифровые продукты и услуги на базе телефонии, которые предлагает клиентам "Ростелеком", обладают широкой географией, а значит, позволяют обеспечить высокий уровень сервиса во всех точках присутствия наших клиентов. Важным фактором клиентского выбора в текущих условиях также становится то, что мы предлагаем рынку отечественное решение, отвечающие всем требованиям импортозамещения", — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)