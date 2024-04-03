Волжский хор отправился на гастроли по Сибири и Уралу

Волжский хор отправился в гастрольный тур с программой "Волга — русская душа" по городам Сибири и Урала. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Этой весной Волжский хор проведет концерты в городах Сибири и Урала — Красноуфимске, Екатеринбурге, Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Минусинске, Абакане, Красноярске, Томске, Искитиме, Омске, с. Казанском, Кургане и Уфе.
В концертной программе "Волга — русская душа!" представлены как лучшие номера "золотого" фонда, так и новые произведения, украшенные потрясающей актерской игрой артистов и высоким уровнем исполнения инструментальных, вокальных и хореографических номеров.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!