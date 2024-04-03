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Музыка Культура

Волжский хор отправился на гастроли по Сибири и Уралу

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский хор отправился в гастрольный тур с программой "Волга — русская душа" по городам Сибири и Урала. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Этой весной Волжский хор проведет концерты в городах Сибири и Урала — Красноуфимске, Екатеринбурге, Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Минусинске, Абакане, Красноярске, Томске, Искитиме, Омске, с. Казанском, Кургане и Уфе.

В концертной программе "Волга — русская душа!" представлены как лучшие номера "золотого" фонда, так и новые произведения, украшенные потрясающей актерской игрой артистов и высоким уровнем исполнения инструментальных, вокальных и хореографических номеров.

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