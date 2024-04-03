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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Как государство внедряет цифровые сервисы и решения в свою работу

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область занимает высокие позиции в стране по использованию цифровых технологий в госсекторе. Какие инновации удалось реализовать в этой области, и как они работают?

Фото: Ксения Романова

Здравоохранение

В 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Самарской области началась работа по созданию единой медицинской информационной системы. Главная проблема заключалась в отсутствии единой медицинской информационной системы и базы данных о здоровье пациентов. Вместо этого в регионе было около 120 локальных разрозненных медицинских информсистем с различным уровнем развития.

Согласно постановлению правительства Самарской области от 20 декабря 2022 года, в регионе создали Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Важным преимуществом стала интеграция данных с федеральными службами. Дополнительно в ЕМИАС включили системы службы скорой помощи, центральный архив медицинских изображений и программу по работе со льготным лекарственным обеспечением.

Число граждан с интегрированными электронными медицинскими картами на едином портале государственных и муниципальных услуг с 2021 по 2022 гг. выросло с 25% до 74%. Доля подключенных к централизованной информационной системе станций скорой медицинской помощи — с 23% до 85%.

Число пользователей электронных сервисов медицинских услуг также растет. Для удобства жителей региона функционируют суперсервис "Рождение ребенка" (позволяет зарегистрировать рождение без личного посещения органа ЗАГС) и региональный портал электронной регистратуры.

Инновации внедряют и внутри самих поликлиник. Так, в 2022 году в медицинских учреждениях установили 230 инфоматов и 350 информационных табло с единым программным обеспечением. Кроме того, решается вопрос с внедрением роботизированного приема звонков.

Образование

Широкое распространение в регионе получила автоматизированная система управления ресурсами системы образования (АСУ РСО). Она решает несколько задач:

  • ввод и хранение данных о посещаемости обучающихся
  • информирование родителей и обучающихся о посещаемости детей и прохождении программ по различным объединениям
  • контроль на разных уровнях выполнения программ дополнительного образования в соответствии с учебным планом (в системе есть электронный журнал и электронный дневник)

В прошлом году информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум" интегрировала в АСУ РСО сервис коммуникаций. Это дало пользователям обеих площадок возможность общаться друг с другом в чатах и совершать онлайн-звонки. На начало 2023 года к платформе "Сферум" было подключено 22 тыс. педагогов и более 171 тыс. школьников.

Социальная сфера

К значимым новшествам для населения региона можно отнести внедрение карты жителя Самарской области, которая считается одним из перспективных проектов "Цифрового региона". Она позволит жителям региона повысить качество и доступность государственных услуг.

Карта жителя Самарской области объединила в себе банковскую, транспортную, скидочную, бонусную и идентификационную карты. С помощью нее можно:

  • оплачивать проезд в общественном транспорте
  • получать скидки на товары и услуги партнеров проекта
  • использовать государственные электронные сервисы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями

Планируется, что в дальнейшем по карте жителя Самарской области можно будет получать медицинские и образовательные услуги.

Муниципальное управление

С 2019 года в Самарской области реализуется проект по созданию "Комплексной системы дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Самарской области" (КСДМ). Она позволяет различным ведомствам и организациям обнаруживать возможные нарушения. В состав базового ПО входит геопортал с набором слоев и реестровая подсистема, где выполняются все процессы по камеральной верификации. КСДМ охватывает пять направлений: сельское хозяйство, лесной фонд и лесохозяйственная деятельность, недропользование, обращение с отходами и упорядочивание баз данных объектов недвижимости в целях собираемости налогов.

Основой для проекта служат геоданные Единой электронной картографической основы и геопортала с набором слоев, а также реестровая подсистема, где выполняются все процессы по камеральной верификации.

В 2021–2022 гг. к системе КСДМ подключили: представителей муниципального земельного контроля органов местного самоуправления, прокуратуры Самарской области и Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ФГБУ "Национальный парк "Бузулукский бор", ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И. И. Спрыгина".

В 2022 году в регионе сообщили о планах внедрить единую систему управления недвижимостью, подсистемы муниципального земельного контроля и поиска правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также подсистему мониторинга особо охраняемых природных территорий. Внести изменения собираются по четырем основным стадиям: "цифровое описание", "космический мониторинг", "верификация", "контроль".

Реализация проекта КСДМ позволила повысить эффективность работы органов исполнительной власти. В 2022 году его отметили на X Всероссийском конкурсе региональной информатизации. Проект принес региону первое место в номинации "Государственное и муниципальное управление: контрольно-надзорная деятельность".

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