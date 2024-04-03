"Я знаю, кто тебя убил" — премьера триллера с Александром Яценко и Юлией Снигирь состоится 1 мая на Wink.ru

Трехлетняя девочка похищена в московском цирке, кто и за что мстит родителям ребенка? Премьера восьмисерийного психологического триллера "Я знаю, кто тебя убил" (18+) состоится 1 мая 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Новый сериал (рабочее название "Дело Германа") — экранизация романа Любови Бариновой "Ева", действие которого разворачивается сразу в трех временных пластах. Производством занимается "НМГ Студия" совместно с "Киностудией КИТ". В главных ролях Александр Яценко, Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Евгения Симонова. Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие).

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В московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп — им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое. Роман Любови Бариновой "Ева", положенный в основу сериала, вышел в 2019 году и попал в лонг-лист премии "Национальный бестселлер".

"Ева" захватила буквально с первой страницы, а такое редко случается. Первые впечатления не обманули, роман не оставил равнодушным. Самым сложным было найти исполнителя главной роли. Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа — этого сложного и противоречивого героя. В целом командная работа всех актеров проекта сделала историю по-настоящему захватывающей и драматичной", — рассказал автор сценария сериала и креативный продюсер "НМГ Студии" Денис Уточкин.

Герой Александра Яценко Герман работает системным администратором и ведет достаточно замкнутую жизнь. Центром его мира всегда была сестра Ева. Яркая и предприимчивая, она заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мама. Трагическая гибель сестры толкает Германа на хладнокровную месть. По словам исполнителя главной роли Александра Яценко, это история мстителя и психологическая драма, которая показывает, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает.

Действие триллера происходит в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году. Съемочная команда уделила большое внимание выбору локаций, интерьеров и образам героев для создания атмосферы разных лет, а в цветовой гамме ориентировалась на азиатские жанровые картины о мести. Например, атрибутом времени в образе героини Юлии Снигирь Евы стала прическа.

"Мы придумали для Евы пышные кудри "мелкий бес", и от этого сложился остальной образ. В создании персонажа я часто иду от его внешнего облика. Какой маникюр, наряд, макияж — все работает на то, чтобы найти внутреннее. А внутреннего здесь много: эта история, на мой взгляд, о милосердии и прощении. О том, что человек сам становится заложником своей злобы и обиды", — считает актриса Юлия Снигирь.

"Для сцены свидания главного героя с девушкой мы создали интерьер вьетнамского кафе конца девяностых и начала нулевых по референсу знаменитого "Сайгона" на Савеловском рынке. Также мы долго подбирали квартиру для сцен 2003 года: нам нужен был последний этаж, чтобы окна выходили на соседний дом, откуда главный герой наблюдает за семьей похищенного им ребенка. Конечно же, в ней интерьер с характерной для того времени бежевой краской на стенах и соответствующей мебелью — ее мы уже дособирали нашей командой"‎, — поделилась художник-постановщик Ольга Соколова.

Экстремальное вождение, драки, съемки под водой — в триллере множество сложных постановочных сцен, часть из которых актеры выполняли без помощи каскадеров.

"В жизни я человек осторожный, зря рисковать не буду, но в профессии люблю принимать вызовы. Съемки помогают мне проработать свои фобии, сделать то, на что я не решилась бы в реальной жизни. У меня есть страх воды, особенно непрозрачных водоемов, и в "Я знаю, кто тебя убил" мне нужно было как раз в такой воде тонуть. Надо сказать, что я тону в кино в третий раз, но здесь сложность была в том, что героиня уже находится без сознания, а значит, не реагирует на воду. Было непросто"‎, — отметила Юлия Снигирь.

В сериале также снимались Александр Ильин — младший, Игорь Хрипунов, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Георгий Уточкин и другие.

1 мая подписчикам Wink.ru будут доступны сразу четыре первые серии, еще четыре эпизода появятся в онлайн-кинотеатре через неделю — 8 мая.