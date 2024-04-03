В Самарской области пройдет социальная акция ко Дню здоровья

С 7 по 9 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех округах РФ Всероссийскую акцию "Будь уверен! Будь здоров!", приуроченную к Всемирному дню здоровья.

Цель акции — донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

За время проведения акции с 2018 г. было проверено более 80 тыс. приборов, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене. Стоит отметить, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья.

В дни акции специалисты ФБУ "Самарский ЦСМ", который является региональным центром Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением на базе испытательной лаборатории ФБУ "Самарский ЦСМ" (Самара, ул. Воронежская, 202) и филиалов центра (Тольятти, ул. Радищева, 12 иСызрань, ул. Новосибирская, 41).

Акция проводится в рабочее время подразделений ФБУ "Самарский ЦСМ" — с 9:00 до 16:00. По всем вопросам проведения акции обращаться по телефону 8-800-775-6-777. По вопросам освещения акции и информационного взаимодействия, обращаться к главному специалисту по связям с общественностью Анатолию Новикову 8-9870161-39-74.