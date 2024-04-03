В Самарской области пройдет социальная акция ко Дню здоровья

С 7 по 9 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех округах РФ Всероссийскую акцию "Будь уверен! Будь здоров!", приуроченную к Всемирному дню здоровья.
Цель акции — донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.
За время проведения акции с 2018 г. было проверено более 80 тыс. приборов, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене. Стоит отметить, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья.
В дни акции специалисты ФБУ "Самарский ЦСМ", который является региональным центром Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением на базе испытательной лаборатории ФБУ "Самарский ЦСМ" (Самара, ул. Воронежская, 202) и филиалов центра (Тольятти, ул. Радищева, 12 иСызрань, ул. Новосибирская, 41).
Акция проводится в рабочее время подразделений ФБУ "Самарский ЦСМ" — с 9:00 до 16:00. По всем вопросам проведения акции обращаться по телефону 8-800-775-6-777. По вопросам освещения акции и информационного взаимодействия, обращаться к главному специалисту по связям с общественностью Анатолию Новикову 8-9870161-39-74.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас