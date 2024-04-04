16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре утвердили проект реконструкции улицы, которая соединит Московское и Ракитовское шоссе Снесли "разливайку": в Самаре приступили к ремонту ул. Чернореченской В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км В Самарской области вводятся ограничения движения для грузового транспорта Аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители пригорода Самары стали больше времени проводить в мессенджерах и соцсетях

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 201
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За год потребление мобильного дата‑трафика в жилых кварталах, расположенных вблизи областной столицы, выросло на 44%. Лидерами по онлайн-активности стали пользователи из Южного города, свидетельствует исследование МегаФона.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Абоненты оператора, проживающие в новых ЖК в южном направлении от Самары, ежедневно расходуют на использование цифровых сервисов порядка девяти тысяч гигабайт трафика. Этот объем можно сравнить с 300 тысячами загрузок приложения для доставки продуктов.

По обезличенной статистике оператора, более 35% всех данных жители Южного города тратят на просмотр лент в соцсетях и на переписку в мессенджерах. Среди приложений для обмена сообщениями лидирует Telegram — 82% от общего трафика мессенджеров в марте пришлось на этот сервис. "ВКонтакте" обошел конкурентов, занимая долю в 89% среди соцсетей. В новых кварталах также часто смотрят видео на смартфонах — короткие ролики на специализированных хостингах и полнометражное кино в онлайн-кинотеатрах. На этих платформах в среднем задействуют 27% трафика.

Чтобы активное использование мобильного интернета и просмотр "тяжелого" контента не влияли на время загрузки, в марте инженеры МегаФона ввели в эксплуатацию дополнительное телеком-оборудование в западной части первой очереди Южного города. По результатам замеров, проведенных инженерами компании после запуска, скорость передачи данных достигает 75-90 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учёбы, вести стримы, играть в онлайн-игры, смотреть фильмы и сериалы.

"Южный город стремительно развивается. Продолжающаяся застройка микрорайона и растущее население требуют непрерывного расширения телекоммуникационной инфраструктуры. Только за последний год мы построили и запустили три новые базовые станции на территории жилых кварталов. Помимо этого, провели работы по увеличению емкости на всех действующих телеком-объектах района. Это позволило снизить нагрузку на сеть и избавить абонентов от возможных просадок скорости передачи данных в часы-пик", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5