Жители пригорода Самары стали больше времени проводить в мессенджерах и соцсетях

За год потребление мобильного дата‑трафика в жилых кварталах, расположенных вблизи областной столицы, выросло на 44%. Лидерами по онлайн-активности стали пользователи из Южного города, свидетельствует исследование МегаФона.
Абоненты оператора, проживающие в новых ЖК в южном направлении от Самары, ежедневно расходуют на использование цифровых сервисов порядка девяти тысяч гигабайт трафика. Этот объем можно сравнить с 300 тысячами загрузок приложения для доставки продуктов.
По обезличенной статистике оператора, более 35% всех данных жители Южного города тратят на просмотр лент в соцсетях и на переписку в мессенджерах. Среди приложений для обмена сообщениями лидирует Telegram — 82% от общего трафика мессенджеров в марте пришлось на этот сервис. "ВКонтакте" обошел конкурентов, занимая долю в 89% среди соцсетей. В новых кварталах также часто смотрят видео на смартфонах — короткие ролики на специализированных хостингах и полнометражное кино в онлайн-кинотеатрах. На этих платформах в среднем задействуют 27% трафика.
Чтобы активное использование мобильного интернета и просмотр "тяжелого" контента не влияли на время загрузки, в марте инженеры МегаФона ввели в эксплуатацию дополнительное телеком-оборудование в западной части первой очереди Южного города. По результатам замеров, проведенных инженерами компании после запуска, скорость передачи данных достигает 75-90 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учёбы, вести стримы, играть в онлайн-игры, смотреть фильмы и сериалы.
"Южный город стремительно развивается. Продолжающаяся застройка микрорайона и растущее население требуют непрерывного расширения телекоммуникационной инфраструктуры. Только за последний год мы построили и запустили три новые базовые станции на территории жилых кварталов. Помимо этого, провели работы по увеличению емкости на всех действующих телеком-объектах района. Это позволило снизить нагрузку на сеть и избавить абонентов от возможных просадок скорости передачи данных в часы-пик", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)