Жители пригорода Самары стали больше времени проводить в мессенджерах и соцсетях

За год потребление мобильного дата‑трафика в жилых кварталах, расположенных вблизи областной столицы, выросло на 44%. Лидерами по онлайн-активности стали пользователи из Южного города, свидетельствует исследование МегаФона.

Абоненты оператора, проживающие в новых ЖК в южном направлении от Самары, ежедневно расходуют на использование цифровых сервисов порядка девяти тысяч гигабайт трафика. Этот объем можно сравнить с 300 тысячами загрузок приложения для доставки продуктов.

По обезличенной статистике оператора, более 35% всех данных жители Южного города тратят на просмотр лент в соцсетях и на переписку в мессенджерах. Среди приложений для обмена сообщениями лидирует Telegram — 82% от общего трафика мессенджеров в марте пришлось на этот сервис. "ВКонтакте" обошел конкурентов, занимая долю в 89% среди соцсетей. В новых кварталах также часто смотрят видео на смартфонах — короткие ролики на специализированных хостингах и полнометражное кино в онлайн-кинотеатрах. На этих платформах в среднем задействуют 27% трафика.

Чтобы активное использование мобильного интернета и просмотр "тяжелого" контента не влияли на время загрузки, в марте инженеры МегаФона ввели в эксплуатацию дополнительное телеком-оборудование в западной части первой очереди Южного города. По результатам замеров, проведенных инженерами компании после запуска, скорость передачи данных достигает 75-90 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учёбы, вести стримы, играть в онлайн-игры, смотреть фильмы и сериалы.

"Южный город стремительно развивается. Продолжающаяся застройка микрорайона и растущее население требуют непрерывного расширения телекоммуникационной инфраструктуры. Только за последний год мы построили и запустили три новые базовые станции на территории жилых кварталов. Помимо этого, провели работы по увеличению емкости на всех действующих телеком-объектах района. Это позволило снизить нагрузку на сеть и избавить абонентов от возможных просадок скорости передачи данных в часы-пик", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.