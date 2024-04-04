Ольга Горшенина вернулась в ГК "Лада"

После многолетнего перерыва за родной тольяттинский клуб вновь заявлена Ольга Горшенина, которая дважды в своей карьере выигрывала чемпионат России и Кубок ЕГФ, а также становилась обладательницей бронзовой медали на чемпионате мира в 2019 году.
Оба клубных международных трофея гандболистка завоевала в составе "Лады", чьи ряды она покинула вскоре после своей второй еврокубковой победы, успев также стать в том сезоне обладательницей вице-чемпионского звания в российской суперлиге. Последний на сегодня матч за "Ладу" Ольга провела в 23-летнем возрасте 25 мая 2014 г. в Волгограде.
Обладательницей золота чемпионата России Горшениной впоследствии посчастливилось стать в составах "Астраханочки" (в 2016 г.) и ЦСКА (в 2021 г.). Кроме того, в ее карьере были краснодарская "Кубань" и три зарубежных клуба. Два сезона уроженка Автограда провела в Венгрии, по одному — в Румынии и Германии. Ее контракт с немецким "Неккарзульмером" был рассчитан на два года (по системе "один плюс один"). Но по окончании первого сезона она прошлой весной решила этот клуб покинуть, взяв паузу в карьере, а возобновляет ее в своей альма-матер, куда вернулась спустя почти десять лет.
"Я только вчера провела первую тренировку вместе с командой, до этого три недели занималась самостоятельно под руководством клубного тренера по ОФП, — подчеркивает Ольга. — Нахожусь в предвкушении скорого возвращения в игру. Сделать это в составе родной "Лады", с которой расставалась на столько долгих лет, особенно приятно. Конечно, мне предстоит еще много-много работать, чтобы достичь своей оптимальной формы. Но я очень надеюсь, что смогу на финише сезона помочь команде добиться поставленных целей!"
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!