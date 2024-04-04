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Олимпийские Спорт

Ольга Горшенина вернулась в ГК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После многолетнего перерыва за родной тольяттинский клуб вновь заявлена Ольга Горшенина, которая дважды в своей карьере выигрывала чемпионат России и Кубок ЕГФ, а также становилась обладательницей бронзовой медали на чемпионате мира в 2019 году.

Оба клубных международных трофея гандболистка завоевала в составе "Лады", чьи ряды она покинула вскоре после своей второй еврокубковой победы, успев также стать в том сезоне обладательницей вице-чемпионского звания в российской суперлиге. Последний на сегодня матч за "Ладу" Ольга провела в 23-летнем возрасте 25 мая 2014 г. в Волгограде.

Обладательницей золота чемпионата России Горшениной впоследствии посчастливилось стать в составах "Астраханочки" (в 2016 г.) и ЦСКА (в 2021 г.). Кроме того, в ее карьере были краснодарская "Кубань" и три зарубежных клуба. Два сезона уроженка Автограда провела в Венгрии, по одному — в Румынии и Германии. Ее контракт с немецким "Неккарзульмером" был рассчитан на два года (по системе "один плюс один"). Но по окончании первого сезона она прошлой весной решила этот клуб покинуть, взяв паузу в карьере, а возобновляет ее в своей альма-матер, куда вернулась спустя почти десять лет.

"Я только вчера провела первую тренировку вместе с командой, до этого три недели занималась самостоятельно под руководством клубного тренера по ОФП, — подчеркивает Ольга. — Нахожусь в предвкушении скорого возвращения в игру. Сделать это в составе родной "Лады", с которой расставалась на столько долгих лет, особенно приятно. Конечно, мне предстоит еще много-много работать, чтобы достичь своей оптимальной формы. Но я очень надеюсь, что смогу на финише сезона помочь команде добиться поставленных целей!"

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