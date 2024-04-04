В Самарской области прошел региональный конкурс "Я — будущий педагог"

В Самарской области подвели итоги второго регионального конкурса для учеников психолого-педагогических классов "Я — будущий педагог".
Такие мероприятия проводятся в Самарской области в сотрудничестве с вузами и ссузами при поддержке министерства образования и науки для развития психолого-педагогических классов, ранней профориентации школьников.
"Сегодня мы вновь строим суверенное мощное государство, к которому прислушиваются во всем мире. Переоценить роль учителя в этом государственном строительстве, в этом поистине возрождении России просто невозможно", — отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров.
Конкурс проходил в два этапа. В 2024 г. в заочном этапе участвовали 50 команд. Они направили на конкурс социально-значимые видеоролики на тему "Созидание. Педагог. Успех". В финал вышла пятерка лучших. Им представилась уникальная возможность на два дня погрузиться в студенческую жизнь. Ребята приехали в СГСПУ из Самары, Тольятти, Обшаровки, Сергиевска и Красного Яра.
"Самый главный человек, который нужен системе образования — это учитель. Его невозможно заменить никакими инновациями, роботами и искусственным интеллектом. Все потому, что личность воспитывает личность. Мы с коллегами хотим, чтобы наша большая педагогическая семья Самарской области пополнялась молодыми, инициативными и творческими специалистами. На это и направлен наш конкурс "Я — будущий педагог", — подчеркнула в приветственном слове ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина. — Я надеюсь, что после окончания школы вы придете в наш Самарский педагогический уже в качестве студентов. В нашем вузе каждый сможет найти для себя интересное направление. Мы готовим не только педагогов, но и художников, музыкантов, хореографов, психологов, дефектологов, тренеров и экологов. За время конкурса у вас будет возможность пообщаться с нашими студентами и поближе познакомиться с вузом".
В этом году финал конкурса "Я — будущий педагог" проходил два дня. За это время ребята выполнили шесть заданий, придумывали игры для внеурочной деятельности детей, искали выход из конфликтных ситуаций и даже преодолели спортивную эстафету. Подготовиться к испытаниям помогали студенты факультета физкультуры и спорта СГСПУ. Интрига сохранялась до последнего. "Серебряных призеров" — команду из школы № 2 с. Обшаровка от победителей отделила 0,1 балла. Первое место завоевали ребята из школы с. Красный Яр. Бронза — у Спортивного лицея Самары. Лауреатами стали команды из школы № 58 Тольятти и школы № 1 "ОЦ" с. Сергиевск.
"Я бы хотела поблагодарить Самарский государственный социально-педагогический университет за идею проведения этого конкурса и его организацию, школу № 176 — за радушный прием, всех наставников команд психолого-педагогических классов региона — за подготовку ребят. Все ребята продемонстрировали находчивость и смекалку, творчески подошли к выполнению заданий, целеустремленно шли к победе, — отметила главный консультант управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Юлия Пряхина. — Уверена, что подобные конкурсы играют большую роль в профориентации детей, позволяют им уже в школе познакомиться в будущей профессией и профильным вузом".
В соответствии с поручением министра просвещения РФ Сергея Кравцова с 2021-2022 учебного года на базе школ страны создаются 5 тыс. профильных педагогических классов. В эту работу активно включилась и Самарская область. В 2023-2024 учебном году в 180 школах Самарской области сформированы 72 педагогических класса (группы).
Вузами и СПО реализуются мероприятия, включающие профессиональные пробы, проектную деятельность школьников в рамках научно-практических конференций студентов, интерактивные профориентационные игры, цикл мероприятий "История успеха" с участием лучших учителей Самарской области, практико-ориентированный курс "Психология в твоей карьере", тематические мероприятия с кафедрами вузов по предметам углубленного изучения.
Образовательные организации Самарской области являются активными участниками Российской психолого-педагогической олимпиады им. К. Д. Ушинского. В 2023-2024 учебном году школьники Самарской области достойно представили регион на заключительном этапе олимпиады: по ее итогам назван победитель и пять призеров из нашего региона.
В 2023 г. 256 выпускников школ, в которых работали педагогические классы, поступили в вузы и профессиональные организации на специальности, связанные с преподавательской деятельностью. Была решена важная задача, обозначенная губернатором Самарской области Д. И. Азаровым, по стипендиальной поддержке выпускников педагогических классов. Все муниципальные образования региона в своих бюджетах предусмотрели финансовые средства для выплаты дополнительной стипендии выпускникам педклассов, которые в 2023 г. продолжили обучение по педагогическим специальностям в вузах и ссузах. Это — дополнительные меры стимулирования выпускников, которые планируют после окончания обучения работать в образовательных организациях своих сел и городов, и возможность привлечь молодые кадры в педагогические коллективы.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.