В Самарской области прошел региональный конкурс "Я — будущий педагог"

В Самарской области подвели итоги второго регионального конкурса для учеников психолого-педагогических классов "Я — будущий педагог".

Такие мероприятия проводятся в Самарской области в сотрудничестве с вузами и ссузами при поддержке министерства образования и науки для развития психолого-педагогических классов, ранней профориентации школьников.

"Сегодня мы вновь строим суверенное мощное государство, к которому прислушиваются во всем мире. Переоценить роль учителя в этом государственном строительстве, в этом поистине возрождении России просто невозможно", — отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Конкурс проходил в два этапа. В 2024 г. в заочном этапе участвовали 50 команд. Они направили на конкурс социально-значимые видеоролики на тему "Созидание. Педагог. Успех". В финал вышла пятерка лучших. Им представилась уникальная возможность на два дня погрузиться в студенческую жизнь. Ребята приехали в СГСПУ из Самары, Тольятти, Обшаровки, Сергиевска и Красного Яра.

"Самый главный человек, который нужен системе образования — это учитель. Его невозможно заменить никакими инновациями, роботами и искусственным интеллектом. Все потому, что личность воспитывает личность. Мы с коллегами хотим, чтобы наша большая педагогическая семья Самарской области пополнялась молодыми, инициативными и творческими специалистами. На это и направлен наш конкурс "Я — будущий педагог", — подчеркнула в приветственном слове ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина. — Я надеюсь, что после окончания школы вы придете в наш Самарский педагогический уже в качестве студентов. В нашем вузе каждый сможет найти для себя интересное направление. Мы готовим не только педагогов, но и художников, музыкантов, хореографов, психологов, дефектологов, тренеров и экологов. За время конкурса у вас будет возможность пообщаться с нашими студентами и поближе познакомиться с вузом".

В этом году финал конкурса "Я — будущий педагог" проходил два дня. За это время ребята выполнили шесть заданий, придумывали игры для внеурочной деятельности детей, искали выход из конфликтных ситуаций и даже преодолели спортивную эстафету. Подготовиться к испытаниям помогали студенты факультета физкультуры и спорта СГСПУ. Интрига сохранялась до последнего. "Серебряных призеров" — команду из школы № 2 с. Обшаровка от победителей отделила 0,1 балла. Первое место завоевали ребята из школы с. Красный Яр. Бронза — у Спортивного лицея Самары. Лауреатами стали команды из школы № 58 Тольятти и школы № 1 "ОЦ" с. Сергиевск.

"Я бы хотела поблагодарить Самарский государственный социально-педагогический университет за идею проведения этого конкурса и его организацию, школу № 176 — за радушный прием, всех наставников команд психолого-педагогических классов региона — за подготовку ребят. Все ребята продемонстрировали находчивость и смекалку, творчески подошли к выполнению заданий, целеустремленно шли к победе, — отметила главный консультант управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Юлия Пряхина. — Уверена, что подобные конкурсы играют большую роль в профориентации детей, позволяют им уже в школе познакомиться в будущей профессией и профильным вузом".

В соответствии с поручением министра просвещения РФ Сергея Кравцова с 2021-2022 учебного года на базе школ страны создаются 5 тыс. профильных педагогических классов. В эту работу активно включилась и Самарская область. В 2023-2024 учебном году в 180 школах Самарской области сформированы 72 педагогических класса (группы).

Вузами и СПО реализуются мероприятия, включающие профессиональные пробы, проектную деятельность школьников в рамках научно-практических конференций студентов, интерактивные профориентационные игры, цикл мероприятий "История успеха" с участием лучших учителей Самарской области, практико-ориентированный курс "Психология в твоей карьере", тематические мероприятия с кафедрами вузов по предметам углубленного изучения.

Образовательные организации Самарской области являются активными участниками Российской психолого-педагогической олимпиады им. К. Д. Ушинского. В 2023-2024 учебном году школьники Самарской области достойно представили регион на заключительном этапе олимпиады: по ее итогам назван победитель и пять призеров из нашего региона.

В 2023 г. 256 выпускников школ, в которых работали педагогические классы, поступили в вузы и профессиональные организации на специальности, связанные с преподавательской деятельностью. Была решена важная задача, обозначенная губернатором Самарской области Д. И. Азаровым, по стипендиальной поддержке выпускников педагогических классов. Все муниципальные образования региона в своих бюджетах предусмотрели финансовые средства для выплаты дополнительной стипендии выпускникам педклассов, которые в 2023 г. продолжили обучение по педагогическим специальностям в вузах и ссузах. Это — дополнительные меры стимулирования выпускников, которые планируют после окончания обучения работать в образовательных организациях своих сел и городов, и возможность привлечь молодые кадры в педагогические коллективы.