В Самарской филармонии выступит пианист Константин Емельянов совместно с оркестром

В субботу, 6 апреля, в рамках программы министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" состоится концерт с участием Константина Емельянова (фортепиано) и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Константин Емельянов является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, ведет активную концертную деятельность и принимает участие в музыкальных проектах и фестивалях.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!