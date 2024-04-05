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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступит пианист Константин Емельянов совместно с оркестром

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 апреля, в рамках программы министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" состоится концерт с участием Константина Емельянова (фортепиано) и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Константин Емельянов является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, ведет активную концертную деятельность и принимает участие в музыкальных проектах и фестивалях.

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