В Самарской филармонии выступит пианист Константин Емельянов совместно с оркестром

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В субботу, 6 апреля, в рамках программы министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" состоится концерт с участием Константина Емельянова (фортепиано) и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.