Андрей Кольгин: "Нужно всегда искать пути получения новых знаний"

ПГУТИ — центр притяжения талантливых абитуриентов не только Самарской области, но и других городов России. Выпускник-краснодипломник 2023 года Андрей Кольгин приехал учиться из Республики Татарстан, влюбился в Самару и остался здесь работать главным специалистом по общественным связям "Россельхозбанка". Жизнь показала, что выбор вуза был сделан правильно: преподаватели научили всему, что нужно для работы, а медиацентр и театральная студия вуза раскрыли его таланты. Более того, университет дал возможность пройти практику в знаковом музее города и стать соискателем на должность в банке.

— В Самаре немало вузов, которые готовят по специальности "Реклама и связи с общественностью". Почему пошли в ПГУТИ?

— Еще со школы меня привлекала журналистика и PR, и в 10 классе я определился с профессией — реклама и связи с общественностью. Жил с родителями в Республике Татарстан, наш город Альметьевск равноудален от Самары и от Казани. Маршрут Альметьевск — Казань гораздо популярнее у абитуриентов, чем Альметьевск — Самара.

Но в столице Татарстана в основном учатся те, кто планирует работать в нефтяной отрасли. Меня это направление не интересовало, поэтому стал искать вуз в Самаре. Кроме того, в Казани я был много раз, а Самару еще не видел, так что хотелось открыть для себя новый город и новых людей.

ПГУТИ показался интересным вариантом. Подкупило то, что университет относится к министерству цифрового развития. Для меня это была гарантия, что профильный вуз не оставит без работы своих выпускников. Посовещались с родителями — и я поступил в ПГУТИ.

— А друзья и одноклассники куда поехали учиться?

— Все поступили в университеты Казани. В Самару я приехал один. Первые полгода было тяжело, потому что уехал от родителей и друзей. Потом освоился. Мне нравится, что здесь много парков и скверов, красивая набережная: люблю гулять по старой части города. Получив диплом, я остался работать в Самаре. Чувствую себя здесь очень комфортно. Этот город стал родным, мне кажется, я здесь навсегда.

— Какую роль сыграл ПГУТИ в адаптации к новому месту?

— Вуз многое сделал для меня как для студента. Например, предоставил место в общежитии с хорошими условиями. Я бы рекомендовал всем абитуриентам — гостям города поселиться именно в общежитии. Потому что здесь складывается круг общения. С одногруппниками посидели на парах — разошлись. В общежитии по-другому: вы делите быт, начинаете ближе общаться, что позволяет легче осваиваться в новой обстановке и интегрироваться в жизнь вуза.

Кроме того, вуз предлагал всем ребятам места для прохождения практики в Самарском художественном музее, а перед выпуском — возможность трудоустроиться главным специалистом по общественным связям "Россельхозбанка". Я откликнулся, с удовольствием прошел практику, а по итогам собеседования меня сразу взяли на работу в солидный банк.

— Каким перспективным цифровым технологиям вас научили в вузе?

— Мы учились создавать и внедрять чат-боты поддержки, использовать искусственный интеллект для быстрого создания текстов, запускать рекламу с охватом "по всей России", работать с контекстной рекламой и многое другое. И это я назвал лишь то, что сейчас у всех на слуху.

— Какие навыки оказались самыми важными при входе в профессию?

— Быстрота реакции. У нас такая профессия, в которой требуется реагировать сразу. Еще важна смелость, особенно тем, кто пришел без опыта работы. Не надо бояться спросить совет, нужно всегда искать пути получения новых знаний.

— Что было самым сложным, а что самым интересным в учебе?

— Самое сложное было учить непрофильные предметы. Мне непросто давалась экономика. Но я воспринимаю трудности как вызов, который нужно преодолеть. С экономикой я в итоге подружился, у меня красный диплом.

Все профильные предметы были интересны, сложно сказать, какие нравились больше. Помню, занимались журналистской работой в вузовском медиацентре — писали тексты, делали сюжеты. Очень интересно было освещать различные мероприятия не только студенческой жизни, но и общегородского масштаба. Я дважды готовил материалы про Исторический форум.

Запомнилась практика в Самарском художественном музее, где получил бесценный опыт организации мероприятий. В свободное время с большим удовольствием смотрел выставки. В дальнейшем даже диплом написал про этот музей, тема звучит так: "Социальные коммуникации в музейном менеджменте".

— Кто из преподавателей открыл для вас новые грани профессии?

— Своим ментором я считаю Ваксина Леонида Генриховича, руководителя моей дипломной работы. Он пришел, когда мы были уже на третьем курсе, и за два года дал очень много практического опыта, который сегодня применяю в работе. Леонид Генрихович работал в журналистике и PR. Научил всему — от того, как правильно держать камеру во время разговора до организации крупных маркетинговых и PR-кампаний. И вообще много чему, невозможно все перечислить. Причем это не только какие-то глобальные вещи, но и нюансы, детали, которые обязательно надо знать, чтобы быть достойным специалистом.

— Какие серьезные проекты сегодня на вашем профессиональном счету?

— Россельхозбанк ежегодно участвует в агропромышленной выставке. Я пришел на работу летом, а уже в сентябре была выставка. Для меня это первый опыт самостоятельной организации выставочного стенда. Масштабная работа, предполагающая большое количество различных задач: продумать логистику, дизайн стенда, в процессе подготовки провести огромное количество переговоров с людьми из разных организаций — представителями министерства, подрядчиками, монтажниками и другими.

— Чем вы гордитесь в своей студенческой жизни?

— Я участвовал в постановках театральной студии, играл в двух спектаклях — "Крыша" и "Фанфан". В первом играл студента, во втором — немецкого генерала (не сам выбрал, меня назначили). Постановка спектакля в ПГУТИ как в настоящем театре — пьеса выбирается в начале осени, весь учебный год репетируем и только в мае играем! Наталья Георгиевна Драган великолепный режиссер, опытный постановщик, работала со многими любительскими театральными труппами.

— Требуется ли после вуза получать дополнительные знания и навыки для работы?

— По окончании ПГУТИ у меня был весь арсенал специалиста по связям с общественностью. Вместе с тем я считаю, что всегда стоит идти в ногу со временем. Поэтому активно слежу за появлением новых технологий и возможностей, читаю профессиональную литературу, изучаю опыт коллег. Искусственный интеллект "наступает на пятки": надо быстро адаптироваться в новой реальности.

Кроме того, в каждой организации, с которой мы сотрудничаем, свои правила оформления документации и особенная корпоративная культура, и это тоже предстоит внимательно изучать, чтобы быть эффективным.

— Насколько вакансии в сфере рекламы и связей с общественностью конкурентоспособны на кадровом рынке по условиям, которые предлагаются соискателям?

— Сфера связей с общественностью в России стремительно развивается, появляются вакансии даже там, где их раньше не было — в малом и среднем бизнесе. Востребованы как пресс-секретари, так и smm-специалисты, копирайтеры, таргетологи и многие другие специальности этой сферы. Работа у тех, кто поступит или еще пока учится на направлении "Реклама и связи с общественностью", точно будет. На мой взгляд, как человека начинающего путь в профессии, условия труда соответствуют заработной плате. Есть и возможность работать удаленно, дистанционно, что тоже большой плюс нашей профессии.