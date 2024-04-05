Андрей Кольгин: "Нужно всегда искать пути получения новых знаний"

ПГУТИ — центр притяжения талантливых абитуриентов не только Самарской области, но и других городов России. Выпускник-краснодипломник 2023 года Андрей Кольгин приехал учиться из Республики Татарстан, влюбился в Самару и остался здесь работать главным специалистом по общественным связям "Россельхозбанка". Жизнь показала, что выбор вуза был сделан правильно: преподаватели научили всему, что нужно для работы, а медиацентр и театральная студия вуза раскрыли его таланты. Более того, университет дал возможность пройти практику в знаковом музее города и стать соискателем на должность в банке.
— В Самаре немало вузов, которые готовят по специальности "Реклама и связи с общественностью". Почему пошли в ПГУТИ?
— Еще со школы меня привлекала журналистика и PR, и в 10 классе я определился с профессией — реклама и связи с общественностью. Жил с родителями в Республике Татарстан, наш город Альметьевск равноудален от Самары и от Казани. Маршрут Альметьевск — Казань гораздо популярнее у абитуриентов, чем Альметьевск — Самара.
Но в столице Татарстана в основном учатся те, кто планирует работать в нефтяной отрасли. Меня это направление не интересовало, поэтому стал искать вуз в Самаре. Кроме того, в Казани я был много раз, а Самару еще не видел, так что хотелось открыть для себя новый город и новых людей.
ПГУТИ показался интересным вариантом. Подкупило то, что университет относится к министерству цифрового развития. Для меня это была гарантия, что профильный вуз не оставит без работы своих выпускников. Посовещались с родителями — и я поступил в ПГУТИ.
— А друзья и одноклассники куда поехали учиться?
— Все поступили в университеты Казани. В Самару я приехал один. Первые полгода было тяжело, потому что уехал от родителей и друзей. Потом освоился. Мне нравится, что здесь много парков и скверов, красивая набережная: люблю гулять по старой части города. Получив диплом, я остался работать в Самаре. Чувствую себя здесь очень комфортно. Этот город стал родным, мне кажется, я здесь навсегда.
— Какую роль сыграл ПГУТИ в адаптации к новому месту?
— Вуз многое сделал для меня как для студента. Например, предоставил место в общежитии с хорошими условиями. Я бы рекомендовал всем абитуриентам — гостям города поселиться именно в общежитии. Потому что здесь складывается круг общения. С одногруппниками посидели на парах — разошлись. В общежитии по-другому: вы делите быт, начинаете ближе общаться, что позволяет легче осваиваться в новой обстановке и интегрироваться в жизнь вуза.
Кроме того, вуз предлагал всем ребятам места для прохождения практики в Самарском художественном музее, а перед выпуском — возможность трудоустроиться главным специалистом по общественным связям "Россельхозбанка". Я откликнулся, с удовольствием прошел практику, а по итогам собеседования меня сразу взяли на работу в солидный банк.
— Каким перспективным цифровым технологиям вас научили в вузе?
— Мы учились создавать и внедрять чат-боты поддержки, использовать искусственный интеллект для быстрого создания текстов, запускать рекламу с охватом "по всей России", работать с контекстной рекламой и многое другое. И это я назвал лишь то, что сейчас у всех на слуху.
— Какие навыки оказались самыми важными при входе в профессию?
— Быстрота реакции. У нас такая профессия, в которой требуется реагировать сразу. Еще важна смелость, особенно тем, кто пришел без опыта работы. Не надо бояться спросить совет, нужно всегда искать пути получения новых знаний.
— Что было самым сложным, а что самым интересным в учебе?
— Самое сложное было учить непрофильные предметы. Мне непросто давалась экономика. Но я воспринимаю трудности как вызов, который нужно преодолеть. С экономикой я в итоге подружился, у меня красный диплом.
Все профильные предметы были интересны, сложно сказать, какие нравились больше. Помню, занимались журналистской работой в вузовском медиацентре — писали тексты, делали сюжеты. Очень интересно было освещать различные мероприятия не только студенческой жизни, но и общегородского масштаба. Я дважды готовил материалы про Исторический форум.
Запомнилась практика в Самарском художественном музее, где получил бесценный опыт организации мероприятий. В свободное время с большим удовольствием смотрел выставки. В дальнейшем даже диплом написал про этот музей, тема звучит так: "Социальные коммуникации в музейном менеджменте".
— Кто из преподавателей открыл для вас новые грани профессии?
— Своим ментором я считаю Ваксина Леонида Генриховича, руководителя моей дипломной работы. Он пришел, когда мы были уже на третьем курсе, и за два года дал очень много практического опыта, который сегодня применяю в работе. Леонид Генрихович работал в журналистике и PR. Научил всему — от того, как правильно держать камеру во время разговора до организации крупных маркетинговых и PR-кампаний. И вообще много чему, невозможно все перечислить. Причем это не только какие-то глобальные вещи, но и нюансы, детали, которые обязательно надо знать, чтобы быть достойным специалистом.
— Какие серьезные проекты сегодня на вашем профессиональном счету?
— Россельхозбанк ежегодно участвует в агропромышленной выставке. Я пришел на работу летом, а уже в сентябре была выставка. Для меня это первый опыт самостоятельной организации выставочного стенда. Масштабная работа, предполагающая большое количество различных задач: продумать логистику, дизайн стенда, в процессе подготовки провести огромное количество переговоров с людьми из разных организаций — представителями министерства, подрядчиками, монтажниками и другими.
— Чем вы гордитесь в своей студенческой жизни?
— Я участвовал в постановках театральной студии, играл в двух спектаклях — "Крыша" и "Фанфан". В первом играл студента, во втором — немецкого генерала (не сам выбрал, меня назначили). Постановка спектакля в ПГУТИ как в настоящем театре — пьеса выбирается в начале осени, весь учебный год репетируем и только в мае играем! Наталья Георгиевна Драган великолепный режиссер, опытный постановщик, работала со многими любительскими театральными труппами.
— Требуется ли после вуза получать дополнительные знания и навыки для работы?
— По окончании ПГУТИ у меня был весь арсенал специалиста по связям с общественностью. Вместе с тем я считаю, что всегда стоит идти в ногу со временем. Поэтому активно слежу за появлением новых технологий и возможностей, читаю профессиональную литературу, изучаю опыт коллег. Искусственный интеллект "наступает на пятки": надо быстро адаптироваться в новой реальности.
Кроме того, в каждой организации, с которой мы сотрудничаем, свои правила оформления документации и особенная корпоративная культура, и это тоже предстоит внимательно изучать, чтобы быть эффективным.
— Насколько вакансии в сфере рекламы и связей с общественностью конкурентоспособны на кадровом рынке по условиям, которые предлагаются соискателям?
— Сфера связей с общественностью в России стремительно развивается, появляются вакансии даже там, где их раньше не было — в малом и среднем бизнесе. Востребованы как пресс-секретари, так и smm-специалисты, копирайтеры, таргетологи и многие другие специальности этой сферы. Работа у тех, кто поступит или еще пока учится на направлении "Реклама и связи с общественностью", точно будет. На мой взгляд, как человека начинающего путь в профессии, условия труда соответствуют заработной плате. Есть и возможность работать удаленно, дистанционно, что тоже большой плюс нашей профессии.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.