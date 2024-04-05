Семейные ценности: из областного Перинатального центра выписали многодетную маму и двойняшек

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина прошла очередная выписка "двойни". Семья Тихоновых стала многодетной, теперь у них — четыре сына.
Маленькие Иван и Артем родились на 31-й неделе беременности весом 1570 и 1420 граммов.
"В период беременности у меня повышался уровень глюкозы, но я получала все необходимое наблюдение и помощь в женской консультации, а потом и в Перинатальном центре, — поблагодарила медперсонал Марина Тихонова. — Огромное спасибо всем докторам, акушерам, медсестрам за осмотры, анализы и лечение".
Марина Тихонова сама медработник — фельдшер скорой медпомощи — ответственно подошла к беременности, своевременно встав на учет в женскую консультацию Самарской городской больницы № 6. Врачи подчеркивают, что течение беременности играет решающую роль в здоровье будущих детей.
В семье двое старших сыновей, которые с нетерпением ждали возвращения мамы и малышей.
"Мы были очень удивлены, когда узнали, что у нас будут два младших брата, думали, что родится одна сестренка", — рассказал старший сын Дмитрий.
По мнению родителей, малыши привносят в дом смех и радость, делая его теплее и уютнее, а семью — сильной и сплоченной.
Как рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Елена Тюрина, ежегодно в отделении врачи выхаживают 250 малышей, родившихся с весом менее одного или полутора килограммов. Для выхаживания малышей в центре созданы современные условия. Особую роль в выхаживании детей играет совместное пребывание с мамой.
В 2024 году, объявленном президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, в Перинатальном центре уже родились 1352 ребенка, из которых: 689 — мальчиков, 663 — девочки, 36 двоен.
В Самарской области действуют различные меры поддержки семей с детьми. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первые дети, получают подарок "Наше Сокровище". В нем — все самое необходимое на первое время для малыша. Уже выдано свыше 38 500 таких наборов.
Также в рамках нацпроекта "Демография" семьи при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают ежемесячную выплату 14 090 рублей. В прошлом году такую поддержку в регионе получили свыше 15 000 семей.
Почти 4000 семей получили региональный семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 000 рублей.
Порядка 300 студенческим семьям с детьми ежемесячно выплачивают по 5000 рублей. Почти 6000 малоимущих многодетных семей ежемесячно получают пособие на питание школьников в размере 700 рублей.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас