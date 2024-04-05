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Здравоохранение Общество

Семейные ценности: из областного Перинатального центра выписали многодетную маму и двойняшек

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина прошла очередная выписка "двойни". Семья Тихоновых стала многодетной, теперь у них — четыре сына.

Фото: пресс-служба минздрава СО

Маленькие Иван и Артем родились на 31-й неделе беременности весом 1570 и 1420 граммов.

"В период беременности у меня повышался уровень глюкозы, но я получала все необходимое наблюдение и помощь в женской консультации, а потом и в Перинатальном центре, — поблагодарила медперсонал Марина Тихонова. — Огромное спасибо всем докторам, акушерам, медсестрам за осмотры, анализы и лечение".

Марина Тихонова сама медработник — фельдшер скорой медпомощи — ответственно подошла к беременности, своевременно встав на учет в женскую консультацию Самарской городской больницы № 6. Врачи подчеркивают, что течение беременности играет решающую роль в здоровье будущих детей.
В семье двое старших сыновей, которые с нетерпением ждали возвращения мамы и малышей.

"Мы были очень удивлены, когда узнали, что у нас будут два младших брата, думали, что родится одна сестренка", — рассказал старший сын Дмитрий.

По мнению родителей, малыши привносят в дом смех и радость, делая его теплее и уютнее, а семью — сильной и сплоченной.

Как рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Елена Тюрина, ежегодно в отделении врачи выхаживают 250 малышей, родившихся с весом менее одного или полутора килограммов. Для выхаживания малышей в центре созданы современные условия. Особую роль в выхаживании детей играет совместное пребывание с мамой.

В 2024 году, объявленном президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, в Перинатальном центре уже родились 1352 ребенка, из которых: 689 — мальчиков, 663 — девочки, 36 двоен.

В Самарской области действуют различные меры поддержки семей с детьми. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первые дети, получают подарок "Наше Сокровище". В нем — все самое необходимое на первое время для малыша. Уже выдано свыше 38 500 таких наборов.

Также в рамках нацпроекта "Демография" семьи при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают ежемесячную выплату 14 090 рублей. В прошлом году такую поддержку в регионе получили свыше 15 000 семей.

Почти 4000 семей получили региональный семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 000 рублей.

Порядка 300 студенческим семьям с детьми ежемесячно выплачивают по 5000 рублей. Почти 6000 малоимущих многодетных семей ежемесячно получают пособие на питание школьников в размере 700 рублей.

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