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Образование Общество

"Для нашего класса это большая потеря": педагог школы № 132 принял решение покинуть учебное учреждение

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Педагог самарской школы № 132 принял решение уволиться, сообщили в администрации образовательного учреждения.

"Мы работали с полученной информацией для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Подчеркну, что обращений от родителей с жалобами в администрацию школы на учителя не поступало. Как педагог он все свои обязанности выполнял качественно и профессионально. Тем не менее, Дмитрий Максимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сообщила заместитель директора школы № 132 Надежда Полянская.

Напомним, после того, как Александр Хинштейн разместил в своем телеграм-канале информацию о школе, заявив, что родители пожаловались ему на педагога, директор школы сообщила о том, что информация будет тщательно проанализирована.

"Могу сказать совершенно точно — мы будем руководствоваться интересами наших учеников", — прокомментировала тогда директор школы № 132 Наталья Сокур.

Решение учителя покинуть школу было воспринято учащимися и родителями школьников с большим сожалением. Дмитрий Гудов был профессиональным педагогом, неравнодушным человеком и наставником.

"Дмитрий Максимович был классным руководителем у моего сына, и он был прекрасным педагогом и прекрасным классным руководителем. Я и все родители нашего класса очень сожалеем о том, что он ушел. Все, что написали о нем, не может быть правдой, никогда ничего подобного не было замечено, он очень хорошо общался с детьми, с родителями. У нас непростой класс, 7-й класс, сложный, подростковый возраст у детей, но Дмитрию Максимовичу удалось выстроить с ребятами отношения — его искренне уважали. И он прекрасно общался с родителями, всегда шел на контакт. Ничего плохого даже вспомнить и сказать о нем не могу за те 3 года, что он был нашим классным руководителем. Хотя он молодой педагог, когда он пришел, я сомневалась, что он справится с нашими хулиганами. Но он сразу поставил себя правильно, настолько грамотно и правильно себя вел и с родителями, и с детьми, что мы все относились к нему с огромным уважением. И он хороший педагог, очень эрудированный, с прекрасной поставленной речью. Насколько сейчас непросто найти хорошего учителя, особенно по важнейшему предмету — по русскому языку и литературе. И при этом настолько неравнодушный, за детей всегда очень по-человечески переживал, если у ребят что-то происходило, не было такого, чтобы он оставался безразличным к проблемам и вопросам наших детей. Поэтому для нашего класса это большая потеря. Дети вчера плакали, когда им сказали, что Дмитрий Максимович уволился. Да и мы, родители, очень огорчены. Мне искренне жаль: это очень хороший, добрый человек с правильными жизненными принципами. И все это настолько несправедливое обвинение! Три года мы с ним общаемся, я не знаю, кому это пришло в голову и зачем. Для нас это большая потеря", — рассказала мама одного из учеников школы Анна Викторовна.

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