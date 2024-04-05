"Для нашего класса это большая потеря": педагог школы № 132 принял решение покинуть учебное учреждение

Педагог самарской школы № 132 принял решение уволиться, сообщили в администрации образовательного учреждения.
"Мы работали с полученной информацией для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Подчеркну, что обращений от родителей с жалобами в администрацию школы на учителя не поступало. Как педагог он все свои обязанности выполнял качественно и профессионально. Тем не менее, Дмитрий Максимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сообщила заместитель директора школы № 132 Надежда Полянская.
Напомним, после того, как Александр Хинштейн разместил в своем телеграм-канале информацию о школе, заявив, что родители пожаловались ему на педагога, директор школы сообщила о том, что информация будет тщательно проанализирована.
"Могу сказать совершенно точно — мы будем руководствоваться интересами наших учеников", — прокомментировала тогда директор школы № 132 Наталья Сокур.
Решение учителя покинуть школу было воспринято учащимися и родителями школьников с большим сожалением. Дмитрий Гудов был профессиональным педагогом, неравнодушным человеком и наставником.
"Дмитрий Максимович был классным руководителем у моего сына, и он был прекрасным педагогом и прекрасным классным руководителем. Я и все родители нашего класса очень сожалеем о том, что он ушел. Все, что написали о нем, не может быть правдой, никогда ничего подобного не было замечено, он очень хорошо общался с детьми, с родителями. У нас непростой класс, 7-й класс, сложный, подростковый возраст у детей, но Дмитрию Максимовичу удалось выстроить с ребятами отношения — его искренне уважали. И он прекрасно общался с родителями, всегда шел на контакт. Ничего плохого даже вспомнить и сказать о нем не могу за те 3 года, что он был нашим классным руководителем. Хотя он молодой педагог, когда он пришел, я сомневалась, что он справится с нашими хулиганами. Но он сразу поставил себя правильно, настолько грамотно и правильно себя вел и с родителями, и с детьми, что мы все относились к нему с огромным уважением. И он хороший педагог, очень эрудированный, с прекрасной поставленной речью. Насколько сейчас непросто найти хорошего учителя, особенно по важнейшему предмету — по русскому языку и литературе. И при этом настолько неравнодушный, за детей всегда очень по-человечески переживал, если у ребят что-то происходило, не было такого, чтобы он оставался безразличным к проблемам и вопросам наших детей. Поэтому для нашего класса это большая потеря. Дети вчера плакали, когда им сказали, что Дмитрий Максимович уволился. Да и мы, родители, очень огорчены. Мне искренне жаль: это очень хороший, добрый человек с правильными жизненными принципами. И все это настолько несправедливое обвинение! Три года мы с ним общаемся, я не знаю, кому это пришло в голову и зачем. Для нас это большая потеря", — рассказала мама одного из учеников школы Анна Викторовна.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.