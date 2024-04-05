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Образование Общество

13 участников представят Самарскую область на Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди школьников

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 школьников и студентов стали лучшими из 300 участников регионального этапа. Теперь они в качестве сборной едут в Пермь на окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО, который пройдет с 12 по 14 апреля.

В сентябре прошел муниципальный этап олимпиады по направлениям: "Решение изобретательских задач", "Что? Где? Когда?", "Программирование", "Робототехника", "Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)". В этом этапе приняли участие 2078 ребят.

В окружном этапе наш регион представят:

— в робототехнике — учащиеся Самарского регионального центра для одаренных детей Арина Блохина и Егор Кулишов;

— в состязании "Решение изобретательских задач" — учащиеся Самарского регионального центра для одаренных детей Ульяна Горбачева и Ксения Канаева;

— в игре "Что? Где? Когда?" — учащийся МБОУ Лицей "Технический" Самары Андрей Захаров, учащийся МБУ лицей № 51 Тольятти Матвей Трапезников, Алексей Потяшин, Софья Каплина, учащиеся МБОУ Школа № 149 Самары Мария Мотовилова и Владислав Потанцев;

— В конкурсах "Программирование БПЛА" и "Управление БПЛА" — студенты ГБПОУ "ПГК" Василий Рузов, Людмила Забродина и Егор Галка.

"Мне всегда было интересно что-то собирать, что-то конструировать, и плюс в IT-направлении, в робототехнике заключается в том, что ты сразу видишь результат. То есть ты запустил код, и он либо работает, либо не работает, ты что-то собрал — оно либо едет, либо не едет", — поделилась Ульяна Горбачева, участница олимпиады. После окончания школы Ульяна планирует стать программистом, на соревнованиях она выбрала направление "Решение изобретательских задач".

Директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская отметила: "В Самарской области проводится большое количество мероприятий, где каждый ребенок может выбрать направление по душе, по своим интересам. Именно эти мероприятия дают возможность понять, где ты сейчас находишься, и определить, куда двигаться дальше в своем развитии".

В Самарской области для детей создают условия для освоения информационных технологий. Благодаря национальному проекту "Образование", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, работают Центры цифрового образования детей "IT-куб", "Кванториумы" и мини-технопарки. У ребят есть все возможности развиваться в различных компетенциях по направлению информационных технологий.

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