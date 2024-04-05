13 участников представят Самарскую область на Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди школьников

13 школьников и студентов стали лучшими из 300 участников регионального этапа. Теперь они в качестве сборной едут в Пермь на окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО, который пройдет с 12 по 14 апреля.
В сентябре прошел муниципальный этап олимпиады по направлениям: "Решение изобретательских задач", "Что? Где? Когда?", "Программирование", "Робототехника", "Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)". В этом этапе приняли участие 2078 ребят.
В окружном этапе наш регион представят:
— в робототехнике — учащиеся Самарского регионального центра для одаренных детей Арина Блохина и Егор Кулишов;
— в состязании "Решение изобретательских задач" — учащиеся Самарского регионального центра для одаренных детей Ульяна Горбачева и Ксения Канаева;
— в игре "Что? Где? Когда?" — учащийся МБОУ Лицей "Технический" Самары Андрей Захаров, учащийся МБУ лицей № 51 Тольятти Матвей Трапезников, Алексей Потяшин, Софья Каплина, учащиеся МБОУ Школа № 149 Самары Мария Мотовилова и Владислав Потанцев;
— В конкурсах "Программирование БПЛА" и "Управление БПЛА" — студенты ГБПОУ "ПГК" Василий Рузов, Людмила Забродина и Егор Галка.
"Мне всегда было интересно что-то собирать, что-то конструировать, и плюс в IT-направлении, в робототехнике заключается в том, что ты сразу видишь результат. То есть ты запустил код, и он либо работает, либо не работает, ты что-то собрал — оно либо едет, либо не едет", — поделилась Ульяна Горбачева, участница олимпиады. После окончания школы Ульяна планирует стать программистом, на соревнованиях она выбрала направление "Решение изобретательских задач".
Директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская отметила: "В Самарской области проводится большое количество мероприятий, где каждый ребенок может выбрать направление по душе, по своим интересам. Именно эти мероприятия дают возможность понять, где ты сейчас находишься, и определить, куда двигаться дальше в своем развитии".
В Самарской области для детей создают условия для освоения информационных технологий. Благодаря национальному проекту "Образование", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, работают Центры цифрового образования детей "IT-куб", "Кванториумы" и мини-технопарки. У ребят есть все возможности развиваться в различных компетенциях по направлению информационных технологий.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.