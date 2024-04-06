В Самаре обсудили стратегию работы партпроекта "Единой России" "Предпринимательство"

На площадке "Единой России" в Самаре встретились представители бизнес-сообщества, законодательной и исполнительной власти, эксперты и предприниматели.

Бизнес в субъектах Российской Федерации живет и работает в непростой экономической ситуации, и большая часть нагрузки лежит на плечах предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Задача партийного проекта — реализовать комплекс мер, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, сохранение рабочих мест, рост доходов и совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере, отметил координатор партийного проекта "Предпринимательство" в Самарской области, региональный бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко.

"Вы — наша сила, вы — наша опора, наше общественное мнение, это тот голос, который мы слышим", — подчеркнул он. Партийный проект "Единой России" призван помочь "услышать бизнес", донести до федерального центра те предложения, те законодательные инициативы, сложные вопросы, которые важны для развития предпринимательства — будь то малый и средний бизнес, или крупные промышленные гиганты, отметил координатор.

Под эгидой проекта "Единой России" для решения проблем предпринимателей Самарской области и для совместной работы в этом направлении готовы объединиться региональные бизнес-сообщества: "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленная палата Самарской области, Гарантийный фонд Самарской области, Клуб директоров Самарской области, представители региональных министерств, профильного комитета Самарской губернской думы, независимые эксперты АНО "Институт регионального и муниципального развития".

Депутат, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы, региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" в регионе Роман Балтер поделился практическим опытом работы в партийном проекте и опытом работы в бизнесе.

"Если десять лет назад мечтой любого предпринимателя было, чтобы государство о нем знало как можно меньше, теперь даже самый малый бизнес может рассчитывать на те или иные преференции и помощь от государства", — заметил парламентарий и напомнил беспрецедентные меры поддержки в период пандемии для МСП.

Генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития" Максим Кануев уже несколько лет занимается вопросами GR-взаимодействия, построения коммуникаций между бизнесом и властью.

"Партпроект "Предпринимательство" очень важен, он объединяет все сферы бизнеса, все общественные объединения во благо развития экономики региона и всей нашей страны. Направление молодежного предпринимательства очень перспективно, оно перекликается с нашими проектами", — заметил Кануев.

Он рассказал, что 16 апреля презентует в Самаре новый проект АНО "Институт регионального и муниципального развития" "Школа молодого предпринимателя". Предпринимателем можно стать независимо от возраста, погрузится в мир необходимых знаний о бизнесе, стартапах и даже выходе на международный рынок. Совсем недавно проект презентовали в Государственной думе, и он получил высокую оценку экспертов, парламентариев, профессионального сообщества. Членов Общественного совета партпроекта пригласили на презентацию "Школы" в качестве почетных гостей.

Речь шла и о том, что есть проблемные места и у небольших профессиональных сообществ предпринимателей, таких как Ассоциации отельеров или рестораторов, риэлтеров, а не только у большого или малого бизнеса.

Все участники заседания согласились, что развитие бизнеса замедляет слабая информированность о мерах поддержки предпринимателей от государства, о многообразии образовательных программ, возможностях масштабирования бизнеса или выхода на международный рынок, о юридических услугах или услугах Гарантийного фонда, Агентства по привлечению инвестиций или работе уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Сотрудничество в рамках партийного проекта "Предпринимательство" и совместная работа будут способствовать качественному и количественному росту молодых предпринимателей и честной работе бизнеса в регионе.

Решено было начать с проведения масштабного регионального бизнес-форума, где партийный проект будет представлен одной или несколькими дискуссионными площадками и лекториями для предпринимателей.

На форуме ПФО "iВолга" в июле также планируется презентовать деятельность партийного проекта "Предпринимательство" в молодежной среде.

На следующем заседании общественного совета партпроекта "Единой России" было решено сформировать план мероприятий проекта на 2024 г. и определить стратегические цели на ближайшее время.