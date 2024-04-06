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В Доме журналиста откроется выставка живописи Юлии Кузнецовой

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Доме журналиста 9 апреля откроется выставка живописи Юлии Кузнецовой "Берег турецкий". Об этом сообщает областное отделение Союза журналистов.

Фото: Предоставлено Союзом журналистов

Юлия Кузнецова - член ВТОО "Союз художников России", живописец, живет и работает в Самаре. Состоит в обществе "Новые передвижники". Ее картины выставляются на выставках от городских до международных.

Творчество автора во многом основано на пленэрной живописи. Основными жанрами являются цветочный натюрморт, ландшафтный и городской пейзажи, выполненные в технике пастозного импрессионистического мазка.

"Берег турецкий" — это выставка новых полотен, основанная на путешествиях художницы в Турцию и Сочи.

"Выставка заключает в себе разные жанры: пейзаж, натюрморт, всесторонне показывая наблюдения и ощущения местного колорита путем создания широчайшего диапазона и игры цвета, пластического мазка в создании живописных полотен. Бухты, улочки, пальмы, лодки — все это составляет совокупность живописных впечатлений от путешествий", - указывается в анонсе выставки.

Начало мероприятия – в 12:00. Адрес: г. Самара, ул. Самарская, дом 179.

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