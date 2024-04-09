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Музеи и выставки Культура

В музее-галерее "Заварка" пройдут уроки графики

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 апреля, в 11:00 в музее-галерее "Заварка" состоится первое занятие (12+) нового курса "Дом, который…". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: галерея Заварка

Занятие проведет искусствовед, дизайнер и педагог Дарья Волкова. Всего планируется три урока. На курсе можно будет познакомиться с искусством графики: узнать особенности создания тиражных графических произведений и научиться смотреть графику в музее. Кроме того, участники смогут создать собственные произведения в технике линогравюры по мотивам действующей в музее-галерее "Заварка" выставки "Сдается квартира: жизнь доходного дома" (12+).

На первом занятии участники прослушают вводную лекцию о печатной графике, познакомятся с материалами и составят эскизы композиций на тему выставки. Вход на мероприятие — 250 рублей, требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.

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