"Ростелеком" и "Кванториум" дали старт конкурсу по кибербезопасности "DigitaLogia. Новое поколение"

"Ростелеком" и Центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум" запустили в Нижнем Новгороде конкурс видеороликов и анимации в рамках образовательного проекта о цифровых технологиях DigitaLogia.
Принять участие в конкурсе могут школьники от 12 до 17 лет, которые увлекаются видеосъемкой и монтажом. Темы для создания работ — "Кибербуллинг: интернет-травля начинается не в онлайн-среде", "Как интернет может сделать нашу жизнь лучше", "Проблема использования человеком возможностей искусственного интеллекта".
Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"С развитием цифровых технологий растет уровень интернет-угроз. Специалисты нашей компании регулярно рассказывают школьникам о мерах безопасности в виртуальной среде. В процессе создания конкурсных работ ребята смогут в очередной раз оценить киберриски и предложить свои варианты решения проблем, с которыми они сталкиваются в сети".
В состав жюри конкурса войдут эксперты провайдера, педагоги и представители медиаиндустрии.
Юлия Огородникова, руководитель детского технопарка "Кванториум ГАЗ":
"Мы предложили ребятам, у которых уже есть навыки создания анимационных роликов, самостоятельно сделать видеоролики по теме интернет-угроз. Самые интересные сюжеты будем использовать на занятиях по кибербезопасности".
Для участия в проекте "DigitaLogia. Новое поколение" необходимо зарегистрироваться на сайте. Работы принимаются до 30 апреля. Победители получат призы от компании "Ростелеком" и Центра молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум".
Проект DigitaLogia проходит четвертый год. В течение образовательного курса школьники узнают о развитии цифровых технологий и правилах кибергигиены. Познакомиться с предыдущими выпусками проекта DigitaLogia можно на сайте "Ростелекома".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)