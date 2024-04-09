ВСК: излишняя эмоциональность весной может быть признаком сезонного аффективного расстройства

Наверняка многим знакомо ироничное выражение "весеннее обострение". А ведь в действительности для многих людей, имеющих психические заболевания, весна — сезон обострений. В период смены времен года люди часто сталкиваются с депрессиями, стрессом. Врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Татьяна Чистякова рассказывает, почему весной усугубляются ментальные проблемы и каковы признаки психического расстройства.
Сезонное аффективное расстройство (САР) — это процесс обострения психических недугов, происходящий в зависимости от времени года. В группе риска САР находятся люди, страдающие определенными психическими заболеваниями — депрессией, шизофренией, психозами, паранойей, биполярным аффективным расстройством. Также САР подвержены люди с нервными заболеваниями, неустойчивым гормональным и эмоциональным фоном, наличием зависимостей (алкоголизм, наркомания), находящиеся в состоянии хронического стресса, страдающие неврозами; пациенты с синдромом эмоционального выгорания.
При этом с САР весной могут столкнуться и здоровые люди. Смена времени года способна провоцировать возникновение депрессивных состояний и стрессов. Этому способствует ряд факторов:
- Гормональная перестройка — изменение выработки мелатонина и серотонина;
- Увеличение дневной дозы витамина D — организму необходимо приспособиться к этому;
- Повышение нагрузки на организм из-за перепадов температуры;
- Увеличение светового дня, смена циркадных ритмов (колебания интенсивности различных биологических процессов), соответственно, изменения в режиме сна и бодрствования, становящиеся почвой для стрессов;
- Авитаминоз.
Характерными симптомами весенней депрессии являются перепады настроения, чувство безрадостности и пессимистичный взгляд на происходящие события. Стресс может выразиться в чувстве тревоги, беспокойства, усталости. Сложнее выявить депрессию у постороннего человека. А ведь люди, находящиеся в состоянии обострения психического заболевания, могут быть опасны для окружающих.
Отличить психически нездорового человека с обострением от просто агрессивного непросто. Однако можно обратить внимание на определенные маркеры. Например, наличие бреда, признаков галлюцинаций, несоразмерной реакции на обычные раздражители (например, чрезмерная агрессия на нейтральное обращение) и в целом эмоциональные реакции, не соответствующие ситуации (смех в ответ на сообщение о несчастье, слезы в ответ на шутку и т. д.)
"Если в конфликтной ситуации оппонент ведет себя агрессивно, особенно если агрессия немотивированная, нет большой разницы, здоров человек или болен. Безопаснее всего прекратить контакт, уйти от конфликта. Не стоит проявлять ответную агрессию, пытаться урезонить "буяна", пытаться что-то объяснить или доказать, делать замечания, смеяться над человеком. Безопаснее всего держаться подальше. Близким же людям после завершения острой стадии конфликта стоит предложить агрессору обратиться за помощью к психологу — только специалист сможет назначить правильное медикаментозное лечение или курс психотерапии", — отмечает врач-психотерапевт Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас