Семейный бум: "Ростелеком" зафиксировал значительный рост подключений к пакетным предложениям цифровых услуг и мобильной связи

"Ростелеком" отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу "Семейный", выросло на 38,6% по сравнению с прошлым годом. И спрос на данную услугу продолжает стремительно расти.

Основное преимущество пакетных решений заключается в возможности оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой. Вторая причина популярности услуги — комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.

"Ростелеком" дает возможность сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг благодаря условиям пакета "Семейный". К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат 2 000 минут сотовой связи, 40 гигабайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера "Ростелекома". Кроме того, в пакет входит безлимитный высокоскоростной домашний интернет с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Также в тариф включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink с 27 000 фильмами и сериалами для всей семьи и интерактивному ТВ с более чем 100 каналами в разрешении 4K и Full HD. Пакет цифровых услуг "Семейный" работает на базе единого лицевого счета, по фиксированной стоимости и без дополнительных платежей, в том числе на услуги виртуальных сим-карт.

"Популярность выбора цифровых услуг в одном пакете обусловлена, с одной стороны, существенной выгодой на услугах связи, с другой — удобством использования. Абоненты нашей компании могут не только сформировать индивидуальный пакет из полного комплекса услуг, но и выбрать наполняемость и лимиты по каждой услуге. Данный тарифный план максимально выгоден при использовании домашнего интернета, онлайн-кинотеатра и мобильной связи всей семьей. Мы ценим доверие наших клиентов и стремимся предоставлять им максимально выгодные и удобные условия при выборе тарифных линеек", — подчеркнул директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

Для подключения к пакету цифровых услуг "Семейный" достаточно отправить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа варьируются в зависимости от конкретного региона.