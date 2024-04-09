До окончания приема заявок на фестиваль "ФормART" остается меньше недели

В понедельник, 15 апреля, завершается заявочная кампания Фестиваля уличного искусства ПФО "ФормART". Менее недели осталось у молодых стрит-арт-художников Самарской области для подачи заявки на участие в окружном проекте. В 2024 г. фестиваль посвящен Году семьи и направлен на укрепление авторитета и семейных ценностей.

От одного участника принимается не более трех заявок в каждой из тематик фестиваля: "По-семейному", "История одной семьи", "Мой дом — моя крепость", "Герой моей семьи", "Семья — как одна из высших ценностей российского общества".

Также в год празднования юбилея движения студенческих отрядов в рамках фестиваля ввели специальную номинацию "Труд крут", участником которой может стать любой желающий из всех субъектов РФ. В этой номинации художникам предлагают создать эскизы, объединив современное художественное искусство и популяризацию ценности труда и рабочих профессий.

Около 10 самарских художников изъявили желание принять участие в фестивале.

"Фестиваль уличного искусства реализуется в Приволжском федеральном округе уже пятый год, и на протяжении всех лет Самарская область бьет рекорды и занимает лидирующие позиции. В стартовый для проекта год победу одержала Оксана Гладкова с работой "Чистый вдох", в 2021 и 2023 годах фасады зданий украсили муралы Дмитрия Горшкова "Будущее" и "Открытие возможностей", а в 2022 — второе место занял художник-дизайнер Семен Маверский. Безусловно, такие результаты свидетельствуют о том, что в самарском крае живут талантливые и креативные молодые люди", — поделился министр молодежной политики Сергей Бурцев.

Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства. Выбранный экспертами эскиз областного победителя воплотят на одном из объектов городской среды Самарского региона, а видео- и фотоматериалы с историей создания — направят в окружной оргкомитет для размещения на сайте formartpfo.ru и участия в финальном этапе — общественном голосовании, по результатам которого будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

"В первую очередь, "ФормART" — это эмоции. Заряд творческого настроения моментальный, особенно после оглашения результатов. Да и сам приз в виде гранта 200 тысяч рублей дал возможность реализовывать свои творческие задумки. Это прекрасный способ попробовать свои силы в реализации эскизов, которые украсят улицы города в более крупном масштабе. Это отличная возможность пообщаться с другими художниками и обменяться полезным опытом. А если повезет, то это может привести к дальнейшему карьерному росту и успешным коллаборациям. Всем советую принимать участие и желаю творческих успехов", — рассказал победитель Фестиваля ПФО "ФормARТ" 2023 г. Дмитрий Пирог.

Имена победителей станут известны на церемонии подведения итогов в августе 2024 г. в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты от 100 до 200 тыс. руб., а победители номинации "Труд крут" — подарочные сертификаты от 150 до 200 тыс. рублей.