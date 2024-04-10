Жители Самарской области чаще покупают восстановленные iPhone

С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Самарской области вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг предпочтений жителей региона возглавили гаджеты бренда Apple. Чаще всего самарцы покупали iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В целом по стране интерес к таким смартфонам увеличился втрое в штуках и более чем в четыре раза в денежном выражении. Средняя цена такого аппарата составила 22 625 рублей. Рейтинг предпочтений россиян возглавили модели iPhone, несмотря на появление новых бюджетных смартфонов других брендов.

Если по итогам 2023 года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале этого года самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов.

Samsung занял второе место по итогам квартала с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 15,6%. В списке лидеров продаж этого бренда Redmi Note 9, Redmi 9 °C NFC и более бюджетный Redmi 9.

В целом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских брендов с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.

"Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование", — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.